В рамках 6-го туру УПЛ 2023/24 Ворскла приймає Олександрію, а Полісся зіграє з Оболонню. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Олександрія

Ворскла худо-бідно почала витягувати себе із ями, в яку потрапила на старті сезону. Після трьох поразок поспіль, одна з яких виявилась розгромною, команда здобула дві перемоги – над Вересом і Чорноморцем. Особливо важливим є тріумф над потужними одеситами, яких зуміли прибити на якісно розіграних контратаках. Словом, пацієнт має жити.

Але до повного одужання "зелено-білим" потрібен кадровий ресурс. Віктор Скрипник ставить вкрай енерговитратний футбол з найвищою в УПЛ інтенсивністю гри без м'яча – і це далося взнаки в ендшпілі двох останніх матчів, де ворскляни відскочили. Плюс, помилок в обороні забагато. Можливо, із поверненням Якубу з оренди справи покращаться.

А от проект Ротань-стайлу в Олександрії розвалюється на очах. Новачки на тлі колосальних літніх втрат не вражають, а на днях стало відомо про відхід Бабогла – одного з двох основних центрбеків (і з трьох загалом). Владислав був другим в УПЛ захисником за кількістю ведень м'яча з просуванням. Замість центрбека, якого Руслан Петрович адаптував під свої вимоги, гратиме юний Савченко.

Інших варіантів просто немає. Між тим, захист у Олександрії був найкращим в чемпіонаті, якщо дивитись суто на показник очікуваних пропущених (3,56 xG) – однак команда награла всього на 4,5 очікуваних голів у атаці (а забила тільки три). Тобто, феєричний Ротань-стайл прямо зараз є найбільш нудним і депресивним видовищем в УПЛ.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков – Михайленко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олександрія

Ворскла: Ісенко – Пердута, Тьягу Сілва, Павлюк, Корнієнко – Скляр, Челядін – Кане, Юрченко, Бацула – Степанюк

Олександрія: Шевченко – Копина, Савченко, Логінов, Ернандес – Сігєєв, Смирний, Ковалець – Калітвінцев, Кулаков, Шулянський

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Ситуація в Олександрії сприяє апатії. Вже зараз очевидно, що проект Руслана Ротаня згортається, а сам коуч з великою ймовірністю покине клуб восени. Тим паче, що інсайдери говорять про значні борги по зарплатні для команди. На футбольному полі суцільна депресія, яка вже вилилась у розгром від Полісся.

А Ворскла зараз на підйомі. Так, прогрес хиткий і значною мірою тримається на марнотратстві суперників, але полтавці почали стабільно забивати по два голи – і на окремих вони відрізках демонструють грамотний і дуже інтенсивний футбол. З огляду на вищезазначені фактори, ми поставимо на перемогу "зелено-білих".

Полісся – Оболонь

Полісся у попередньому турі влаштувало феєрію, порвавши Олександрію з рахунком 3:0. Щоправда, всі голи прилетіли в останні 11 хвилин, а сумарний показник xG виявився невисоким (всього 1,07) – зате спрацювали літні трансфери. Назаренко віддав гол+пас, Макуана знову показав топ-клас, а загалом підопічні Юрія Калітвінцева здобули вже третю перемогу.

Розмови про його відставку дещо стихли, однак робити далекоглядні висновки ще зарано. Поки що футбол житомирців виглядає критично залежним від індивідуальних дій лідерів, а от в тактичному плані нічого неймовірного колектив не демонструє. Між тим, для зламу "автобусів" потрібні не тільки сильні гравці, а й ідеї в позиційному наступі.

А Оболонь є дуже непростим опонентом. Підопічні Валерія Іващенка працюють у схемі з п'ятьма захисниками, нав'язують велику кількість єдиноборств і відзначаються непоступливістю – саме це дозволило зачепитись за нічиї з Кривбасом і Колосом, а також перемогти СК Дніпро-1. Непогано, як для новачка з першоліговим складом.

Тим не менш, за показником очікуваних пропущених кияни є другими з кінця в УПЛ (гірша ситуація лишень у Миная). Середня гострота ударів по воротах Федорівського залишається найвищою у чемпіонаті – аж 0,184 xG. Де-факто це означає, що майже кожен момент суперників Оболоні є гольовим, адже big chance-епізоди починаються з 0,2 xG. Словом, цей "автобус" надійним аж ніяк не назвати – просто "пивовари" дуже стараються компенсувати проблему іншими чеснотами.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Полісся – Оболонь

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Огіря, Кушніренко – Назаренко, Аріельсон, Макуана – Будківський

Оболонь: Федорівський – Приймак, Карась, Вовкун – Мединський, Прокопенко, Черненко, Слободян, Мороз – Тарануха, Краснопір

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Поліссю буде дуже непросто. Як показує досвід, мінімум один гол Оболонь забиває, ну або ж створює для нього достатньо моментів – і клас суперника значення не має. Тим не менш, оборона у киян занадто вразлива для настільки потужної атаки житомирців. Ставимо на перемогу підопічних Юрія Калітвінцева.

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