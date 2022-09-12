Ворскла – Олександрія

Ворскла жахливо розпочала чемпіонат, зазнавши трьох поспіль поразок із сумарною різницею голів 4:8. Прямо зараз полтавці залишаються останньою командою УПЛ, якій ще не вдалося набрати бодай одне очко – і це при тому, що із реально потужних суперників була тільки Зоря. Щонайгірше, підопічні Віктора Скрипника не здатні провести на однаковому рівні два тайми, неодмінно програючи один з них з тріском. Верес і Металіст 1925 переїхали "зелено-білих" по перерві, а у матчі з луганцями ворскляни провалились до неї.

Проблема саме в жахливому футболі у одному з таймів, а не у якомусь нефарті. Обвалюються всі статистичні показники – перш за все боротьба та якість позиційних атак. Втім, навіть за таких умов полтавці награли майже на 8 очікуваних голів, що є з найкращим показником в УПЛ після трьох турів. За очікуваними очками Ворскла мала б бути четвертою, а показники інтенсивності пресингу та єдиноборств у "зелено-білих" стабільно високі.

Підопічним Віктора Скрипника поки що не вистачає стабільності, однак команда дуже перспективна. Необхідно просто зібрати волю в кулак – і зараз це особливо важливо. Йти на тритижневу паузу з нулем очком полтавці не мають права.

Олександрія неоднозначно стартувала в новому розіграші УПЛ. Керівництво поставило завдання взяти медалі – і в перших двох турах колектив Юрія Гури йшов стабільно, заслужено перегравши Інгулець та Минай (обидві гри завершились з рахунком 2:1). Втім, у матчі проти закарпатців перемога ледь не була втрачена на 90+1-й хвилині – її врятував Цуріков, якому вдалося ефектно забити на 90+3-й. Ще за тиждень команда примудрилася поступитись Металісту з рахунком 1:3, граючи у більшості понад годину. І поступитись по ділу!

Футбол олександрійців не назвати феєричним, хоча більшість голів виявились доволі ефектними. Як і Ворсклі, "містянам" не вистачає стабільності, хоча сильних опонентів досі не було. За очікуваними очками вони тримались у топ-3 УПЛ після третього туру, випереджаючи Ворсклу на 0,1 пункт – втім, підопічним Юрія Гури бракує якості в обороні. Суперники у матчах проти Олександрії награли всього на 2,79 очікуваних голів, а команда пропустила аж 5 реальних.

Поки що важко робити якісь висновки по цьому колективу. Після поєдинку з Ворсклою перспективи "містян" стануть зрозумілішими, хоча за кадровим потенціалом цей колектив виглядає доволі перспективно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Чеснаков, Яворський (під питанням) – Третьяков (під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олександрія

Ворскла: Різник – Пердута, Зайков, Челядін, Мельничук – Ардіт – Олійник, Скляр, Сефері – Степанюк, Марлісон

Олександрія: Білик – Мірошниченко, Бабогло, Білошевський, Цуріков – Демченко, Рибалка – Волошин, Калітвінцев, Кожушко – Кобзар

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В УПЛ всі здатні перемогти усіх без усілякої логіки, але якщо опиратись на неї, то Ворскла виглядатиме фаворитом. Полтавці агресивніші у атаці, інтенсивніші при пресингу й надзвичайно вмотивовані. Крім того, важко повірити, що "зелено-білі" провалять один із таймів у четвертому матчі поспіль.

Саме тому букмекери й вважають фаворитами підопічних Віктора Скрипника, однак ми не ризикнемо поставити на їхню перемогу. Олександрія хоч і нестабільна, однак досить міцна – вона здатна витримати темп єдиноборств Ворскли. До того ж, у "містян" не менш цікава атакувальна лінія, а оборона в обох колективів далека від ідеалу. В таких умовах результативна нічия здається доволі вірогідною. В принципі, вона влаштує усіх.

Інгулець – Минай

Від Інгульця на початку сезону ніхто не очікував чогось особливого. Команда втратила багатьох лідерів, а підсилилась дуже скромно – настільки скромно, що петровці можуть і вилетіти з таким складом. В подібних умовах Сергію Лавриненку залишається займатись руйнуванням футболу суперників в надії хоча б на одне очко. Зокрема, дуже багато в грі "козаків" поставлено на високий пресинг у схемі 4-4-2 з двома мобільними хавбеками у передній лінії.

Поки що тренеру вдається витискати відносно непогані результати. Команда дала бій Олександрії (хоч і програла) та набрала два очки у поєдинках з Металістом і Чорноморцем – причому в усіх трьох турах Інгулець забивав по одному голу і міг забивати ще. На жаль, класу й кадрів критично не вистачає, але Сергій Лавриненко тримається гідно. Матчі його підопічних дивитись нереально, але тільки за такого стилю петровці матимуть шанс вижити в еліті.

У Миная ситуація схожа і навіть гірша. "Лисицям" довелося збирати команду вже по ходу сезону (класика закарпатського футболу), тож перший тур вони пропустили. Втім, під керівництвом Володимира Шарана вже вдалося набрати перші очки – за доволі непоганої гри минайці розписали нічию з Колосом. Був шанс вкрасти перемогу в Олександрії, зрівнявши рахунок чи не з єдиного моменту в компенсований час, однак Цуріков "обламав" свого колишнього коуча.

Володимир Шаран не відходить від свого стилю, намагаючись побудувати нову Олександрію. Минай ставить на величезну кількість єдиноборств, збиває темп фолами і намагається вилітати в швидкісні контратаки через довгі закидання – на КСК Ніка це працювало з надзвичайною ефективністю, але зараз головному тренеру не вистачає кадрів. Особливо "лисицям" потрібні сильні центрбеки та опорники, без яких команда поступається в єдиноборствах. Цей аспект буде особливо важливим у матчі з Інгульцем.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ковальов (Інгулець, під питанням)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Інгулець – Минай

Інгулець: Паламарчук – Нагієв, Павлов, Ченбай, Саків – Кучеренко, Коробенко – Козак, Запорожець, В. Блізніченко – Сітало

Минай: Бандура – ​​Гончар, Горін, Нємчанінов, Трубочкін – Вітенчук, Хахльов – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Букмекери вважають фаворитом Інгулець. Петровці грають у рідному селі (а це зараз важливо), вони пройшли повноцінні збори, та і футбол в перших турах виглядав відносно пристойно. Втім, не можна сказати, що Минай грав гірше. Команди рівні, а нічия – більш ніж вірогідна. На неї і поставимо.

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