Полтава після свого підйому в УПЛ у 1996 році ніколи не покидала елітного дивізіону, але зараз така можливість намалювалась. Після трьох поспіль поразок Ворскла опустилась у зону перехідних матчів – причому відрив від зони прямого вильоту становить лишень три очки. Стільки ж полтавцям бракує до виходу з четвірки аутсайдерів.

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Ціна осічки за такого розкладу очевидна. Для "зелено-білих" навіть нічия стане неприйнятним результатом. Підопічні Юрія Максимова повинні перемагати – от тільки у семи матчах 2025 року команда забила всього три голи. З іншого боку, полтавці й пропустили лише сім, а більшість їхніх поєдинків має підкреслено нічийний характер.

При цьому слід не забувати, що Юрій Максимов завжди був грозою авторитетів. Він ледь не прибив Динамо перед міжнародною паузою, тож Олександрія не має права ставитись до ворсклян, як до аутсайдерів. Тим паче з урахуванням важкої кадрової ситуації – сьогодні точно не зіграють найкращий форвард (Філіппов) і найкращий центрбек (Кампуш), який видає топові просування м'яча. А ще є питання щодо травми Безерри...

Тиждень тому підопічні Руслана Ротаня втратили очки з Рухом, але "містяни" дійсно виглядали краще за львів'ян. Цей колектив в принципі штампує перемогами над усіма, кого має обігрувати претендент на срібло – так, почасти вони здобуваються на класі чи глибині складу, але в цілому результати заслужені. При цьому Олександрія двічі майже стримала Шахтар (на 60 і 110 хвилин).

Саме тому в успіх Ворскли мало хто вірить, однак варто не забувати про проблемний газон у Полтави та "сухість" матчів "зелено-білих". Створювати моменти біля воріт Ісенка надзвичайно складно – а сьогоднішній суперник дає не так вже й багато гостроти.

Кадрова ситуація

Травмовані: Безерра (під питанням), Філіппов, Шулянський – Кулач (під питанням)

Дискваліфіковані: Салабай – Кампуш

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олександрія

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Павлюк, Пердута – Малиш, Скляр – Кане, Авдилі, Мякушко – Ієде

Олександрія: Єрмаков – Кравченко, Копина, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Джевані, Мишньов, Шепелєв, Цара – Ковалець

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

З урахуванням усіх факторів можна впевнено говорити, що долю зустрічі вирішить рандом. Занадто вже на тоненького грає нинішня Олександрія і занадто непередбачуваною здається Ворскла. Точно можна ставити на низьку результативність – підопічні Ротаня й Максимова багато забивати не люблять, а зараз це й робити нема кому.

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