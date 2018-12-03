Ворскла – Олександрія: анонс матчу УПЛ

Ворскла приймає Олександрію у матчі 17-го туру УПЛ. Анонс та прогноз поєдинку читайте на Футбол 24.

Ворскла – Олександрія

3 грудня, 17:00, Полтава, стадіон ім. Олексія Бутовського

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Ворскла після перемоги над Львовом програла три матчі поспіль – і якщо поразки від Шахтаря та молоді лондонського Арсенала ще можна зрозуміти, то програш Маріуполю у стратегічно важливому поєдинку серйозно нашкодив полтавцям. Олександрія у минулому турі несподівано прибила Динамо й відірвалася аж на дев'ять очок, тож програш сьогодні означатиме відсутність боротьби за бронзу як мінімум до останніх матчів чемпіонату. "Зелено-білі" не мають права так просто здаватися, адже вже і Зоря потіснила їх з четвертого місця, а нижче тиснуть ще кілька амбіційних претендентів. Сьогодні їм потрібна перемога.

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Олександрія у попередньому матчі перемогла Динамо, але важливий не стільки цей факт, скільки стиль, у якому цього результату добились. Традиційно закрита команда Шарана несподівано провела відкритий футбол без центру поля й заслужено перестріляла киян, що заслуговує на особливу похвалу. "Жовто-чорні" довели, що вміють грати проти будь-якого суперника у будь-якому стилі, так що Ворсклі буде несолодко – як і в зустрічі першого кола, коли полтавці зробили аж один удар по воротах Паньківа.

Статистика протистояння Ворскли проти Олександрії

Всього: 22 матчі, 7 перемог Ворскли, 8 нічиїх, 7 перемог Олександрії. Різниця м’ячів – 25:27

У Прем’єр-лізі: 13 матчів (+3, =5, -5, 15:18)

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Олександрія не має жодних проблем зі складом, а от у Ворскли їх вистачає. По-перше, на дискваліфікацію нарвався Вячеслав Шарпар, хоча його, в принципі, може замінити Володимир Чеснаков. По-друге – залишаються травмованими Олександр Кобахідзе, Дмитро Кравченко та Наджееб Якубу та Денис Васін.

"Родзинки" матчу:

– Олександрія забивала голи в кожному із шести попередніх матчів УПЛ на полі Ворскли;

– Обидва воротарі – вихованці львівського футболу Юрій Паньків з Олександрії та Богдан Шуст з Ворскли – з початку чемпіонату виступають без замін.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Олександрія

Ворскла: Шуст – Пердута, Чужов, Даллку, Артур – Чеснаков, Скляр – Сапай, Кулач, Ребенок – Коломоєць

Олександрія: Паньків – Микицей, Бондаренко, Шендрік, Цуріков – Банада, Запорожан – Задерака, Ковалець, Шастал – Сітало

Прогноз Футбол 24 – 2:2

Володимир Шаран є найбільшим прагматиком в УПЛ, тож його не засмутить будь-який підсумок гри, відмінний від програшного. Ворсклі ж перемога потрібна будь-якою ціною, тому на засніженому полі у Полтаві можна прогнозувати результативний матч. Враховуючи, що обидві команди приблизно рівні, є сенс говорити про бойову нічию у цьому поєдинку.