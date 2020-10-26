"Всі дивилися поєдинок з Реалом, і дії донеччан були на поверхні. Але одна справа – гра в Лізі чемпіонів з королівським клубом, а зовсім інша – гра з нами в рамках чемпіонату. Ми навіть говорили, що Ворскла – це не Реал.

Шахтар – Ворскла – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Розбирали суперника, як зазвичай. Нічого нового в його грі для нас не було. Ми знаємо, хто такий Шахтар і що він собою являє, як команда. Як я вже сказав: якось особливо "гірників" не розбирали, а готувалися до зустрічі з ними, як до чергового матчу. Що стосується перерви поєдинку, то якихось особливих коректив в роздягальні не було. Адже ми непогано виглядали – як в першому таймі, так і в другому. Всі розуміли, що Шахтар буде володіти ініціативою, і цей факт враховувався.

Коли забиваєш м'ячі і допомагаєш команді, то це завжди додає впевненості. Але на жаль, ще у двох епізодах я не зміг реалізувати стовідсоткові моменти. Але як би там не було, а результат 1:1 нас цілком влаштував, і ми йому раді. Після гри дивився ті моменти. У першому моменті, коли мені не вдалося забити, ніби все правильно робив, але... У другому з них трохи розгубився", – поділився Кулач в інтерв'ю UA-Футбол.

Нагадаємо, Ворскла розписала нічию із Шахтарем (1:1) у матчі 7-го туру УПЛ, а єдиний гол полтавців у активі Кулача.

Шахтар – Ворскла: чергова втрата "гірників" перед Інтером, провал чемпіонів світу, Кулач-марнотрат, Полтава все ще друга