Ворскла – Минай – 2:0 – відео голів та огляд матчу
19:38 - Читать на русском
Ворскла приймала Минай в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд гри на Футбол 24.
Ворскла не зустріла гідного опору з боку Миная та впевнено переграла підопічних Василя Кобіна.
Ворскла впевнено розібралась з Минаєм та наблизилась до зони єврокубків
Ібрахім Кане відкрив рахунок у зустрічі, легіонер полтавців потужним пострілом прошив голкіпера закарпатців. Після перерви капітан полтавців Володимир Чеснаков не без допомоги рикошету подвоїв перевагу господарів та зафіксував фінальний рахунок.
Завдяки перемозі Ворскла піднялась на 5-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Минай – 12-й.
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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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