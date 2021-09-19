Ворскла приймала Минай в рамках 8-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд гри на Футбол 24.

Ворскла не зустріла гідного опору з боку Миная та впевнено переграла підопічних Василя Кобіна.

Ворскла впевнено розібралась з Минаєм та наблизилась до зони єврокубків

Ібрахім Кане відкрив рахунок у зустрічі, легіонер полтавців потужним пострілом прошив голкіпера закарпатців. Після перерви капітан полтавців Володимир Чеснаков не без допомоги рикошету подвоїв перевагу господарів та зафіксував фінальний рахунок.

Завдяки перемозі Ворскла піднялась на 5-ту сходинку турнірної таблиці УПЛ, Минай – 12-й.

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