Ворскла в рамках 22-го туру УПЛ приймає Металіст, а Верес зустрінеться з Минаєм. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Металіст

Полтавці жахливо стартували в другому колі УПЛ, не здобувши жодної перемоги у перших чотирьох турах – причому лишень в одному матчі "зелено-білі" пропустили менше двох голів. Як наслідок, Ворскла опинилася недалеко від зони вильоту. І ось тільки після цього колектив ожив.

Віктор Скрипник відмовився від бразильських новачків та перевів Кравця у центр оборони, що одразу ж вилилось у дві сухих перемоги. Жертвами ворсклян стали Інгулець і Чорноморець. Звитяга над петровцями виявилась максимально впевненою, а от в Одесі команда виграла "нульовий" матч – героєм став Сефері, який забив на останніх хвилинах.

Чи можна говорити про повне оздоровлення полтавців? Навряд чи. Тим не менш, підопічні Віктора Скрипника піднялись на восьму сходинку, відірвавшись від зони вильоту на 7 залікових балів. Що найбільш важливо, вони довели готовність перемагати аутсайдерів і грати на рівних з рівними – а це дуже круто, з огляду на старт навесні.

Подивимось, як колектив проявить себе на тлі Металіста. Харків'яни у поточному сезоні вражають своєю живучістю. Після відтоку легіонерів вони гідно провели першу половину першого кола УПЛ – Прядун навіть був головним бомбардиром чемпіонату. Навесні ж частина лідерів перейшла в СК Дніпро-1, а у ЗМІ пролунали інсайди про борги по зарплатні – і все одно "жовто-сині" не розклеїлись!

Після двох поразок на старті другого кола Металіст відібрав очки у Олександрії та Колоса, потім цілу годину тримав "нулі" з Шахтарем, а далі видав щось фантастичне – 5:5 з Вересом! Причому п'ятий гол харків'яни почали з точної передачі рабоною в штрафний! Існує стійке відчуття, що це була перша рабона в УПЛ за всі 32 роки.

Все це робить Металіст дуже небезпечним суперником, здатним болісно покарати за розконцентрацію. Тим не менш, турнірна ситуація залишається складною – команда Періци Огнєновіча тримається у зоні перехідних матчів, а від зони прямого вильоту рятують тільки додаткові показники. Саме тому сьогодні треба чіплятись за очки, а краще – взагалі за перемогу.

Кадрова ситуація

Травмовані: Юрченко (Ворскла)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Металіст

Ворскла: Ісенко – Пердута, Чеснаков, Кравець, Бацула – Челядін, Павлюк – Олійник, Скляр, Сефері – Степанюк

Металіст: Єрмолов – Романюк, Мізюк, Порох, Коррал – Ралюченко, Чайковський – Бойчук, Наумець, Картушов – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Важко робити прогнози на матчі Металіста, враховуючи його непередбачуваність. Якщо ж опиратись на логіку, то фаворитом слід взнати Ворсклу. Полтавці навчилися бити аутсайдерів і навіть рівних собі – і хоча вибірка матчів невелика, слід згадати про сильну статистику "зелено-білих" у позиційній атаці.

Не вистачало тільки реалізації та відсутності помилок позаду, але останні два тури дозволяють зробити обережне припущення – в цих аспектах стало краще. Металіст же, при всіх чеснотах, має одну з найгірших оборон і не може перемогти з 15 жовтня. Саме тому ми ставимо на перемогу Ворскли.

Верес – Минай

Верес вже відверто жаль. Тиждень тому рівняни забили аж 5 голів у ворота Металіста, причому це не були випадкові влучні удари – команда створила моментів на 3,38 xG (це дуже багато. Втім, навіть цього не вистачило для перемоги. Схоже, пора викликати екстрасенсів, або йти до гадалки знімати порчу. Хоча краще робити, як заповідав Кополовець – перед каждою грою ходити до церкви.

Падіння Вереса виглядає аномальним. За очікуваними очками "народний клуб" і досі тримається в топ-5 УПЛ, але в реальності колектив не виграв жодного з 10-ти останніх поєдинків! Причому сім із них підопічні Юрія Вірта програли. Загалом, за 13 попередніх турів рівняни перемогли лишень раз – як наслідок, вони опустились у зону перехідних матчів.

А сьогодні суперник складний. Минай тиждень тому покинув зону вильоту, здолавши міцний Кривбас – та і загалом футбол закарпатців викликає повагу. "Лисиці" за статистикою є однією з найкращих контратакувальних команд в УПЛ, а за успішністю пресингу та єдиноборств вони виходять у топ-5. Навіть Динамо під тиском підопічних Володимира Шарана вибивало м'ячі по аутах.

Минай міг застрибнути значно вище по таблиці, однак колектив страждав від арбітрів, вірусів та дурних привозів. Ключовою ж проблемою є ресурси – закарпатцям при своїй інтенсивності банально не вистачає сил на матч, а з окремими суперниками команда впирається у брак класу. Саме звідси йдуть нелогічні помилки в обороні та слабка реалізація (недозабили 5 очікуваних голів).

Було б цікаво поглянути на розвиток проекту Володимира Шарана, але для цього треба зберегти прописку в еліті. А значить у Рівному необхідно чіплятись за очки.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Гагун (Верес)

Орієнтовні склади на матч Верес – Минай

Верес: Когут – Балан, Вовченко, Курко, Пасіч – Кльоц, Лебеденко – Блізніченко, С. Шарай, Дахновський – Гайдучик

Минай: Бандура – Нємчанінов, Кравчук, Горін – Гончар, Вітенчук, Шишка, Булеза – Твердохліб, Вишневський, Гечев

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Ну і як робити прогноз на такі матчі? Кожного разу здається, що Верес нині точно переможе – причому такі оцінки робляться на основі статистики. А рівняни не можуть цього зробити, навіть забивши п'ять голів! Минай, своєю чергою, здатний кожен свій поєдинок зіпсувати дикою результативною помилкою біля власних воріт (або жахливою реалізацією).

В цьому матчі неможливо спрогнозувати конкретний результат. Тим не менш, існує стійке відчуття, що більше двох голів у даній зустрічі не заб'ють. Чотири з шести поєдинків Миная навесні завершились з тоталом менше 2,5 – поставимо саме на такий підсумок.