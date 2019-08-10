Ворскла – Львів, Олександрія – Олімпік

В рамках 3-го туру УПЛ Ворскла приймає Львів, а Олександрія зустрінеться з Олімпіком. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Львів

10 серпня, 19:30, Полтава, стадіон ім О. Бутовського. Пряма трансляція на "Футбол 24".

Арбітр: Сергій Бойко (Іванків)

Ворскла у стартових двох турах УПЛ набрала нуль очок і забила нуль голів. "Типова Полтава" – подумають ті, хто особливо не слідкує за футболом підопічних Віталія Косовського, однак насправді Полтава вже далеко не типова. "Зелено-білі" нині хоч і не демонструють тікі-таки, однак точно намагаються грати швидко і агресивно (нехай і через один лівий фланг).

Великою мірою, ворсклянам не пощастило в обох матчах: Зоря перемогла, завдавши один удар у площину й отримавши у відповідь чотири, а Десна використала два з трьох своїх моментів – причому останній чернігівцям відверто подарували, а гості влучали у каркас воріт. Загалом, Ворскла виглядає граючою командою (принаймні, вона демонструє бажання), тож Львову точно не буде легко. Тим паче, що "містянам" матчі проти неї не даються.

Статистика протистояння

Всього: 4 матчі, 2 перемоги Ворскли, 2 нічиї, 0 перемог Львова, різниця м’ячів 3-0.

У Прем’єр-лізі: 4 матчі (+2, =2, -0, 3-0)

Підопічні Богдана Блавацького розпочали чемпіонат вольовою перемогою у Чернігові, однак у минулому турі вони зазнали розгромної поразки від Динамо (0:3). Футбол львів'ян сипався з перших хвилин, а після травми Мартана взагалі розвалився – як наслідок, кияни забили два голи в ендшпілі першого тайму й додали ще один по перерві. Сильно критикувати за таку поразку немає сенсу, адже тягатися з грандами влітку середнячкам вкрай важко. Тим паче, що всі команди класу Львова увійшли у новий сезон непереконливо.

Втім, тепер потрібно набирати очки, щоб не відпускати суперників у відрив. Поки що "містяни" тримаються в першій шістці, але керівництву потрібні єврокубки. Матч проти Ворскли стане прекрасною перевіркою істинних можливостей Львова. Травмованих і дискваліфікованих у складі обох колективів немає, тож нас чекає доволі цікавий поєдинок.

Найкращі бомбардири протистояння у Прем'єр-лізі

Ворскла: Ніколас Карека, Павло Ребенок, Наджееб Якубу – по одному.

Львів: немає.

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Львів

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петровіч, Скляр – Васін, Габелок, Артур – Коломоєць

Львів: Сарнавський – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасний – Сабіно, Приймак – Пернамбуко, Дуарте, Альваро – Ренан

"Родзинки"

– Ворскли ще жодного разу в УПЛ не пропускала голів від Львова.

– Львів в Чемпіонатах з 9 грудня 2018 року не грає внічию на полях суперників впродовж рекордних для клубу 9-ти ігор: 5 перемог та 4 поразки.

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Ворсклі настав час забивати – у попередніх матчах до цього явно йшло. Втім, на старті сезону Львів справив враження більш збитого та граючого колективу, який ще й має характер. Матч буде непростим і нічия цілком вірогідна, однак красива перемога "містян" у Чернігові ще не вилетіла з пам'яті. Львів повинен перемагати.

Олександрія – Олімпік

10 серпня, 19:30, Олександрія, КСК "Ніка". Пряма трансляція на "Футбол 24".

Арбітр: Андрій Коваленко (Полтава)

Дотепно, що після Класичного дербі українським фанатам пропонують насолодитися матчем прямолінійної Олександрії проти напіврозібраного Олімпіка, який, можливо, взагалі не доживе до зими. Вірогідно, це зроблено для того, щоб люди не звикали до хорошого. Втім, далеко не факт, що цей поєдинок буде гіршим.

Статистика протистояння

Всього: 17 матчів, 6 перемог Олександрії, 7 нічиїх, 4 перемоги Олімпіка, різниця м’ячів 19-14.

У Прем’єр-лізі: 12 матчів (+4, =5, -3, 10-8)

У Олександрії мотивація до перемоги просто шалена, адже у попередніх двох турах "жовто-чорні" зазнали поразок. За програш Шахтарю підопічним Шарана соромно точно не повинно бути, але у Маріуполі його команда опростоволосилась – це потрібно визнати попри всі претензії до арбітра Юрія Можаровського. Так, він поставив сумнівний пенальті у ворота Паньківа й не зарахував гол, але у азовців було рази в три більше моментів. Такий футбол бронзовий призер УПЛ собі не може дозволити, тож сьогодні потрібно реабілітовуватись.

Олімпіку також потрібно прокидатись. Звісно, навколо клубу літають темні хмари, але команда навіть після відходу ряду минулорічних лідерів виглядає зубасто – і футбол у неї не катастрофічний. Той же СК Дніпро-1 відверто віддав другий тайм домашнього поєдинку проти донеччан, однак ті не змогли реалізувати свою перевагу; у матчі з Колосом же підопічні Жуліо Сезара завдали втричі більше ударів, однак програли після трьох ударів в площину – один з них був штрафним, а другий пройшов з пенальті. Прикро.

Найкращі бомбардири протистояння у Прем'єр-лізі



Олександрія: Василь Грицук - 2, Андрій Запорожан, Артем Чорній, Віталій Пономар, Артем Полярус, Тимур Стецьков, Дмитро Шастал, Євген Банада, Кирило Ковалець – по одному.



Олімпік: Гегам Кадимян, Іван Матяж, Дмитро Немчанінов, Владислав Хомутов, Іван Брікнер, Віталій Кольцов, Сергій Політило, Матар Діейє – по одному.

Олімпік не настільки слабкий, щоб просто так програвати тур за туром всуху. Тим паче не можна поступатись у третьому турі поспіль, тому що ще через один на донеччан чекають поєдинки проти грандів. У минулому сезоні таким чином Львів створив собі програшну серію, після якої сталося моментальне падіння у психологічну яму. Допускати цього Олімпік не має права у будь-якому стані, інакше навіщо був увесь той шалений мітинг перед будівлею ФФУ?

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: Пеньков, Абубакар (Олімпік)

Травмовані: Грицук (Олександрія)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Олімпік

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Бухал, Мірошниченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Сітало

Олімпік: Кринський – Ксьонз, Гришко, Цымбалюк, Вантух – Завійський, Політило – Є. Пасіч, Тейшейра, Фабіньйо – Матар

"Родзинки" матчу:

– Олександрія утримує клубну рекордну пропускну домашню серію в Чемпіонатах, яка розпочалася 15 вересня 2018 року і триває 14 ігор – 21 м’яч.

– З 22 вересня 2018 року донецький клуб пропускає виїзні голи в Чемпіонатах впродовж рекордних для клубу 13-ти ігор – 21 м’яч.

– Донецький клуб може забити 150-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Олімпіку пора б вже забити – команда в атаці зовсім не безнадійна. Втім, тягатися зі злючою Олександрією підопічним Жуліо Сезара поки що буде занадто важко. Вірогідно, підопічні Володимира Шарана здобудуть переконливу перемогу.