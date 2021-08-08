Ворскла жахливо стартувала у новому сезоні, розписавши дві поспіль нічиїх із рахунком 2:2 і вилетівши з єврокубків внаслідок поразки КуПСу (2:3). На тлі таких невдач команду навіть покинув асистент Юрія Максимова – за інсайдами у різних ЗМІ, причиною стала сварка тренерів. При цьому полтавцям перестало щастити так, як у попередніх сезонах, коли "зелено-білі" аномально перебивали всі очікувані показники. Здавалося, що у третьому сезоні магія Юрія Вільйовича зникла, а до його команди всі підлаштувались.

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Втім, у попередньому турі ворскляни таки добилися перемоги, змінивши схему з 3-5-2 на 4-4-1-1 і впевнено перегравши львівський Рух (2:0). Львів'яни завдали всього два удари по воротах Різника – втім, вони непереконливо виглядали і в поєдинку проти Металіста 1925, тож далекоглядні висновки зі звитяги робити не варто. Поки що лишень очевидно, що у "зелено-білих" все дуже добре з реалізацією, адже в кожному поєдинку команда забиває мінімум два голи, однак чи стала Ворскла стабільнішою? Це має показати зустріч зі Львовом.

"Містяни" зараз виглядають дуже міцним горішком. Ривок на восьму сходинку в попередньому сезоні не був випадковим – підопічні Анатолія Безсмертного на початку нового чемпіонату розписали нічию з Маріуполем і тримали "нулі" з Шахтарем до 70-х хвилин, навіть вилітаючи віч-на-віч з Трубіним. Команда демонструє хороший рівень футболу, хоча страждає від певного дисбалансу в бік флангових контратак через Ернеста.

Втім, сьогодні львів'янам необхідно ставити більш серйозні завдання. Демонструвати непогану гру та відбирати очки замало – необхідно ще й перемагати, інакше зона вильоту не змусить на себе довго чекати. Звісно, нині суперник у Львова серйозний, але у попередньому сезоні "містяни" доволі заслужено переграли Ворсклу, а потім ще й Десну, Олександрію та Шахтар. "Містяни" – дуже небезпечний опонент для середняків.

Кадрова ситуація

Травмовані: Романчук (Львів; під питанням)

Дискваліфіковані: –

Не зіграють з інших причин: Сабіно (Львів; шукає новий клуб)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Львів

Ворскла: Різник – Пердута, Чеснаков, Тамм, Якубу – Скляр, Пуцлін, Челядін, Кане – Тілль – Степанюк

Львів: Костик – Зозуля, Міхобі, Махмутович, Якимець – Брікнер, Чір'як – Ременяк, Тавареш, Ернест – Ренан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла вважається фаворитом поєдинку. Все ж, команда приймала участь у єврокубах і грає вдома вже четвертий матч поспіль, а остання зустріч проти Львова у Полтаві завершилась перемогою господарів. Крім того, впевненості додає звитяга над Рухом та висока результативність підопічних Юрія Максимова – втім, "містяни" забивали у ворота "зелено-білих" в шести іграх поспіль, здобувши 2 нічиї й 2 перемоги.

Ворсклі дуже важко грати проти Львова. З приходом Анатолія Безсмертного цей колектив став справжньою грозою середняків – і на старті сезону команда також виглядає впевнено. Саме тому є сенс поставити на результативну нічию.

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