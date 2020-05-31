Ворскла – Львів: анонс матчу УПЛ

В рамках 24-го туру чемпіонату України Ворскла приймає Львів. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

На відміну від інших клубів, з таборів Ворскли та Львова протягом останніх днів йшло багато скарг на фізичні кондиції. Юрій Максимов заявив, що готував команду на 6 червня, але балканці приїхали пізніше за інших, а мусульманські футболісти – Папу, Кане та Якубу – через Рамадан навіть падали від втоми на тренуваннях або пропускали їх. Єдиний спаринг проти Олександрії ворскляни програли (2:4). Крім того, Луїзао травмований, а у половини основи через півтора місяці завершаться контракти – і поки що відомо тільки про перепідписання Чеснакова та Баєнка. Втім, такими проблемами українські клуби не налякати.

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Львів також готувався на більш пізні дати, але Егіше Мелікян особливо не переживав через ранній рестарт – на його думку, підготувати команду краще, ніж на 50% фізичної готовності, за два тижні неможливо. Хавбек Алваро після перших днів тренувань скаржився на важкість в ногах, хоча Борзенко вважає, що до матчу з Ворсклою команда підійде більш-менш готовою – можливо, через велику кількість бігової роботи, яку дав Мелікян. Щодо спарингів, то тут відомо лише про перестрілку з Минаєм (3:2) з трьома голами бразильців – після нього в лазарет потрапили Сабіно (м'язи паха), Бусько (хрести) та Недоля.

В турнірному плані поєдинок цікавий, адже у Ворскли та Львова рівність за очками (21). До Маріуполя їм не вистачає всього двох залікових балів – і саме азовці нині посідають восьму сходинку в таблиці, яка дає право на плей-офф за єврокубки. Та й Олімпік зі своїми 19 очками підтискає знизу.

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Кадрова ситуація

Травмовані: Луїзао, Щербак – Бусько, Недоля

Дискваліфіковані: Сабіно (Львів)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Львів

Ворскла: Різник – Пердута, Баєнко, Чеснаков, Якубу – Скляр, Габелок – Васін, Кулач, Ребенок – Степанюк

Львів: Сарнавський – Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу – Приймак, Гончар – Татарков, Яковеллі, Альваро – Ренан

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

У чемпіонаті, де є Карпати, Ворскла та Львів примудрилися стати найгіршими за кількістю забитих голів. Після карантину можливі два варіанти – або через незіграність оборони буде купа пропущених м'ячів, або ж команди ще сильніше закриються, марнуючи нечисленні моменти. До карантину вони грали саме так, хоча влітку в очній зустрічі було 3:2 (перемога Ворскли), а восени – 2:0 на користь Львова.

При Юрії Максимові Ворскла вдома не програвала навіть Шахтарю, тож в матчі проти рівного Львова цілком вірогідною здається результативна нічия. Для перемоги один над одним команди здаються сиренькими.

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