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Ворскла – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу

19:06 355 Читать на русском
Ворскла – Львів – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Ворскла – Львів / Фото ФК Ворскла

Ворскла приймала Львів в рамках 24-го туру чемпіонату України. Дивіться відеоогляд поєдинку на Футбол 24.

13’ Ібрахім Кане
 
Шина 90+4’
13’ Ібрахім Кане
90+4’ Шина

Ворскла на правах господаря зустрічі одразу заволоділа ініціативою та вже на 13-й хвилині святкувала взяття воріт, влучним ударом відзначився легіонер Ібрахім Кане.

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Львів вирівняв баланс гри, але влучність підводила команду Мелікяна. Коли здавалось, що три очки уже в кишені полтавців, арбітр розгледів гру рукою у футболіста господарів та призначив пенальті. 11-метровий реалізував Шина.

Турнірне становище у суперників не змінилось, Львів зберіг 9-ту сходинку, Ворскла – 10-та.

Львів у компенсований час врятував виїзну нічию з Ворсклою

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Відеоновини Ворскла Ворскла Львів Львів Ворскла - Львів
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