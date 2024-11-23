Юрій Максимов дочекався міжнародної паузи, аби детальніше оцінити стан своєї команди й спробувати покращити ситуацію. Чи вдалося це зробити за два тижні? Офіційний сайт Ворскли детальної інформації не дав – відомо тільки, що тренер бажає набрати певний запас по очках до зими. Ілля Крупський цих слів не чув, адже провів два матчі за молодіжну збірну.

Із набором очок ситуація почала йти вгору ще до міжнародної паузи. У матчі з Колосом команда перервала 10-матчеву безвиграшну серію, здобувши першу з 16 серпня перемогу. З того часу "зелено-білі" лише раз забивали два голи. Цікаво, як справи підуть зараз, після довгоочікуваної зупинки в УПЛ.

ЛНЗ – суперник дуже серйозний як за кадровим потенціалом, так і за позицією в турнірній таблиці. Черкасці тримаються всього у трьох балах від топ-5, однак при цьому команда чергує перемоги з поразками. Підопічні Андреса Карраско легко розбили Інгулець (2:0), потім так же легко згоріли Кривбасу (1:3), щоб здолати Колос (2:1) і програти Оболоні (0:1). А ще був виліт з Кубка після протистояння з Вікторією.

Менеджмент клубу запевняє, що довіра до тренера залізна. Віра у покращення ситуації ґрунтується не на порожньому місці – зараз ЛНЗ може виставити максимально бойовий склад з трійкою нападників, а міжнародну паузу тренер використав для підтягування фізичних кондицій футболістів. Словом, Ворскла буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Павлюк – Ассінор

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – ЛНЗ

Ворскла: Ісенко – Крупський, Хрипчук, Гучек, Пердута – Кане, Скляр, Челядін, Корнієнко – Ієде, Ковталюк

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Саліху, Дайко, Пасіч – Яшарі, Нонікашвілі, Тілль – Бессала, Момо, Соареш

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Важко робити прогноз на цей матч, враховуючи невизначеність із поточною формою Ворскли. Та і загалом результати обох команд останнім часом виглядали занадто рандомно. Навіть щодо кількості голів є питання, адже більше двох полтавці майже не забивають, а в ЛНЗ із результативністю вседуже нестабільно.

Саме тому ми зупинимось на тотал менше 2,5. Все інше вирішать випадкові обставини.

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