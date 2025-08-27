Полтавська Ворскла зустрінеться з грузинським Ланчхуті у матчі 2-го кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів.

Матч Ворскла – Ланчхуті розпочнеться о 12:00 за київським часом. Раунд складатиметься з одного матчу, а переможець вийде до наступного етапу, де зіграє з переможцем пари Гінтра (Литва) – Фарул Константа (Румунія).

Футболістка Шахтаря забила неймовірний гол у стилі Вілліана – відео переможного шедевра

Стартовий склад Ворскли: Самсон – Левицька, Кітаєва, Радіонова, Калініна, Корсун, Шайнюк, Осипян, Кравчук, Савка, Вороніна.

Стартовий склад Ланчхуті: Габунія – Камарго Ісаза, Сулашвілі, Цикарідзе, Матвєєва, Теллес Ортіс, Мурільйо, Рассел, Цулая, Сміт Павелл, Чхартішвілі.

Варто нагадати, що команди вже зустрічались у кваліфікації сезону 2022/23 – тоді полтавки розбили суперниць із рахунком 5:0.

Ліга чемпіонів: Пафос після Динамо шедевром викинув і Црвену Звезду, Буде-Глімт не допустив диво Штурма