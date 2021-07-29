"Поєдинок видався важким, але результат вдалося добути хороший. На жаль, очевидні кадрові проблеми полтавців, яким непросто було сформувати склад під Лігу конференцій. Оборона Ворскли? Так, чотири м'ячі пропустити в двох матчах – забагато. Однак, у полтавців ця проблема з минулого сезону. Деякі захисники Ворскли завжди провалюються. Максимову треба з ними жорсткіше розмовляти або краще їх міняти.

Ворскла – КуПС: анонс матчу-відповіді Ліги конференцій

Потрібно дивитися на особистісні якості цих гравців оборони. Ці хлопці можуть дозволити собі махнути повз м'яч у найвідповідальніші моменти найважливіших матчів... На такому рівні не можна так відверто помилятися. Тому Юрію Максимову перед зустріччю з КуПС доведеться особисто розмовляти з кожним захисником.

Полтавцям все одно потрібно забивати, необхідно вигравати цей матч. Ворсклі необхідно продемонструвати футбол, який вона нав'язала фінам в першому таймі і на початку другої половини виїзного поєдинку. Підопічним Максимова потрібно забити і грати подалі від свого штрафного, тобто, зробити висновки після двох перших матчів сезону – проти КуПС і СК Дніпро-1. Зрозуміло, що за короткий період, всього один тиждень, складно щось якісно змінити, але важливо спробувати це зробити.

Мені здається, що Ворскла починає поступово відходити від потрясінь на старті, і я дуже сподіваюся на домашній успіх полтавців. Рахунок 1:0 на користь команди Юрія Максимова цілком реальний", – наводить слова Саленка Команда№1.

Нагадаємо, перший поєдинок завершився результативною нічиєю (2:2). Матч-відповідь між Ворсклою та КуПСом відбудеться вже сьогодні, 29 липня, початок о 19:00.

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