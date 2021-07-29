Ворскла – КуПС: Саленко підкреслив, що треба покращити полтавцям для виходу в наступний раунд Ліги конференцій
Колишній нападник Динамо Олег Саленко поділився думками щодо поєдинку між Ворсклою та КуПС в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
"Поєдинок видався важким, але результат вдалося добути хороший. На жаль, очевидні кадрові проблеми полтавців, яким непросто було сформувати склад під Лігу конференцій. Оборона Ворскли? Так, чотири м'ячі пропустити в двох матчах – забагато. Однак, у полтавців ця проблема з минулого сезону. Деякі захисники Ворскли завжди провалюються. Максимову треба з ними жорсткіше розмовляти або краще їх міняти.
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Потрібно дивитися на особистісні якості цих гравців оборони. Ці хлопці можуть дозволити собі махнути повз м'яч у найвідповідальніші моменти найважливіших матчів... На такому рівні не можна так відверто помилятися. Тому Юрію Максимову перед зустріччю з КуПС доведеться особисто розмовляти з кожним захисником.
Полтавцям все одно потрібно забивати, необхідно вигравати цей матч. Ворсклі необхідно продемонструвати футбол, який вона нав'язала фінам в першому таймі і на початку другої половини виїзного поєдинку. Підопічним Максимова потрібно забити і грати подалі від свого штрафного, тобто, зробити висновки після двох перших матчів сезону – проти КуПС і СК Дніпро-1. Зрозуміло, що за короткий період, всього один тиждень, складно щось якісно змінити, але важливо спробувати це зробити.
Мені здається, що Ворскла починає поступово відходити від потрясінь на старті, і я дуже сподіваюся на домашній успіх полтавців. Рахунок 1:0 на користь команди Юрія Максимова цілком реальний", – наводить слова Саленка Команда№1.
Нагадаємо, перший поєдинок завершився результативною нічиєю (2:2). Матч-відповідь між Ворсклою та КуПСом відбудеться вже сьогодні, 29 липня, початок о 19:00.
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