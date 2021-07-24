"Сподіваємося, що в поєдинку з КуПСом на трибунах нашої домашньої арени глядачів буде багато. У Фінляндії на першому матчі була значна кількість фінських вболівальників – усі кричали, підтримували свою команду.

КуПС – Ворскла – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Хочеться бачити таку ж картину і з боку вірних шанувальників Ворскли. Деякі з них, до речі, підтримували нас у Фінляндії, але їх було мало", – цитує Різника Meta-Ratings.

Нагадаємо, у першій зустрічі підопічні Максимова наприкінці поєдинку втратили перемогу і розписали нічию 2:2. Матч-відповідь Ворскла – КуПС відбудеться 29 липня, початок о 19:00.

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