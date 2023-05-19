Ворскла в рамках 27-го туру УПЛ зустрінеться з Кривбасом. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Ворскла вже втратила фактичні шанси на єврокубки, відставши від Олександрії на 9 очок, тож полтавці вже дограють сезон. У Кривбаса ситуація теж непроста, але поборотись ще можна – розрив становить 7 залікових балів при значно гіршому календарі "аграріїв". За чотири тури можна як мінімум підзакрутити інтригу.

Криворіжці мають низку чеснот, які вигідно вирізняють їх на тлі інших середняків. У них доволі міцна оборона, хороші контратаки та стандарти, а також потужний підбір виконавців. Юрій Вернидуб вибудував простий, але вкрай ефективний колектив, який переміг Олександрію й Зорю, а також дав гідний бій Динамо з Шахтарем.

Втім, на фініш сезону Кривбаса явно не вистачає. Кадрові втрати набрали загрозливих масштабів, а команда почала чергувати хороші матчі зі слабкими. Тріумф над Зорею перекреслили поразки Минаю та Чорноморцю, а після успіху з Олександрією сталося фіаско з Інгульцем. Тиждень тому криворіжці здолали Рух, забивши з пенальті на 90-й хвилині – такий собі претендент на Лігу конференцій.

Що найбільш важливо, підопічним Юрія Вернидуба критично бракує якості в завершальній фазі атак. Команда є лідером УПЛ за недозабитими м'ячам – їх більше 11-ти. З іншого боку, в обороні теж щастить, адже суперники мали провести на сім голів більше. Та ж Олександрія в цьому плані значно рівніша.

У Ворскли проблеми схожі. Віктору Скрипнику вдалося вивести полтавців з крутого піке, у яке вони пішли в стартових п'яти турах другого кола – "зелено-білі" видали серію симпатичних поєдинків, добрали свої очікувані очки й навіть повернулися у боротьбу за єврокубки. Втім, навіть на тлі Кривбаса ці успіхи не вражали, адже здебільшого вони являли собою перемоги в нічийних матчах проти рівних собі.

До того ж, Ворскла була дико нестабільною навіть в межах одного поєдинку. Видати феноменальний перший тайм і здутись по перерві (або навпаки) – фірмовий почерк даного колективу. З наростанням кадрових труднощів проблема стала тільки помітнішою, що й вилилось у фіаско з Минаєм (0:2) – після цього винос Львова (2:0) вже не мав сенсу.

А жаль. При всіх нюансах, полтавці мають "родзинку" у вигляді шаленої інтенсивності при грі без м'яча. Навіть Динамо посипалось під пресингом підопічних Віктора Скрипника, та і цікаві напрацювання в позиційній атаці полтавці демонструють. Можливо, у наступному сезоні команді вдасться повернутись на рівень часів Юрія Максимова...

Кадрова ситуація

Травмовані: Юрченко, Родрігес, Чеснаков – Микитишин, Банада, Вернидуб, Якімець, Семенов

Дискваліфіковані: Бескоровайний (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Кривбас

Ворскла: Ісенко – Пердута, Павлюк, Кравець, Бацула – Челядін, Скляр – Кане, Нестеренко, Сефері – Степанюк

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Рябов, Стецьков, Дібанго – Приходько, Капіч – Задерака, Хомченовський, Соса – Дебелко

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Обом колективам сьогодні буде важко. Голи будуть, адже Ворскла і Кривбас погодяться на гру при зустрічних курсах, але феєрії чекати не варто – занадто вони слабкі при реалізації. Та і загалом нестабільні. До того ж, Юрій Вернидуб та Віктор Скрипник мають серйозні кадрові проблеми.

Суперники приблизно рівні й мають схожі труднощі, тож ми поставимо на нічию.