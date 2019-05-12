Ворскла – Карпати та ще два матчі УПЛ. Анонс

В рамках 28-го туру УПЛ Ворскла прийме Карпати, Десна зустрінеться з Олімпіком, а Арсенал-Київ зіграє проти Чорноморця. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Карпати

12 травня, 19:30, Полтава, стадіон імені О. Бутовського

Головний арбітр: Сергій Бойко (Київська область)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

В разі перемоги Ворскла відірветься від Карпат на 12 залікових балів, що за нічиї між Арсеналом-Київ та Чорноморцем на 99,9% збереже полтавцям прописку в УПЛ – хоча, якщо бути відвертим, їй вже давно загрожує лише атестаційний комітет. Карпатам же потрібно вигравати даний поєдинок, щоб не впасти на 11 позицію в таблиці – "каноніри" всього в одному очку позаду, а "моряки" далі ще на три. В разі, якщо "леви" програють, а Чорноморець здолає Арсенал-Київ, станеться ситуація, за якої на прямий виліт претендуватимуть і Карпати.

"Родзинки" матчу:

– Ворскла на своєму полі не перемагає Карпати в чемпіонатах протягом 4-х ігор (по 2 нічиї та поразки);

– Полтавчани не можуть вдома забити гол Карпатам впродовж 284-х хвилин;

– Ворскла на своєму полі не перемагає в УПЛ 5 ігор поспіль (2 нічиї, 3 поразки);

– Карпати можуть пропустити 950-й гол в Чемпіонатах України (ще 2 м’ячі).

Перспективка так собі, тому львів'янам потрібно перемагати Ворсклу. Після поновлення сезону підопічні Фабрі вже двічі прибивали полтавців із загальним рахунком 8:0, але тоді грав Швед, а команда Сачка була взагалі ніякою. Тепер же все інакше: Мар'ян кілька днів тому покинув Львів, вилетівши у Глазго, Карпати з лютого більше нікого не перемагали (6 поразок, 2 нічиї, виліт з Кубка від Інгульця), а Ворскла вийшла з крутого піке й камбечить з 3:0. Словом, сьогодні гостям буде дуже важко, але відступати їм вже нікуди.

"Я ще не сказав останнього слова", – Федецький прокоментував повернення до основної команди Карпат

Кадрова ситуація

Травмовані: Де Камарго (Карпати)

Дискваліфіковані: Габелок, Мартиненко (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Карпати

Ворскла: Шуст – Пердута, Чеснаков, Даллку, Артур – Шарпар, Скляр – Шехіч, Васін, Ребенок – Карека

Карпати: Кучинський – Федецький, Нестеров, Гуйє – Мякушко, Онгла, Кльоц, Гуцуляк – Ді Франко – Дебелко, Понде

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Нинішні Карпати без Шведа та проти такої Ворскли у Полтаві будуть андердогами зустрічі. Львів'яни, звісно, поборяться за очки, але наразі більш вірогідною здається перемога полтавського клубу – принаймні, так все виглядає на папері.

Десна – Олімпік

12 травня, 14:00, Чернігів, стадіон імені Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Костянтин Труханов (Харків)

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Для Десни поєдинок проти Олімпіка міг би нічого не означати, адже команда нікуди не вилітає і навряд чи впаде нижче восьмої позиції. Втім, втрачена перевага в три м'ячі над Ворсклою, поразка Арсеналу-Київ та чотири голи від Чорноморця змушують чернігівців боротися за власну честь. Питання навіть не у самих рахунках, а в тому, що вболівальники і навіть деякі журналісти стали підозрювати "сіверян" у грі "на контору", хоча 99,9% футбольних людей заперечують дане твердження. У Десни прекрасна репутація чесної та сильної команди, але зараз потрібно припинити спекуляції навколо імені клубу – а для цього потрібна ефектна перемога.

"Родзинки" матчу:

– Десна в поточному чемпіонаті на своєму полі обходиться без нічиїх 10 ігор поспіль (4 перемоги і 6 поразок);

– Чернігівський клуб на своєму полі пропускає голи у Прем’єр-лізі 5 ігор поспіль (10 м’ячів);

– Олімпік при Ігорю Климовському в УПЛ ще не програвав.

Суперник у чернігівців серйозний. Олімпік у трьох матчах під керівництвом Ігоря Климовського набрав сім очок, покинувши зону вильоту й відірвавшись від неї на три залікових бали. Клубу дуже не хотілось би повертатись у пучину боротьби за виживання, але в разі поразки Десні та виграшу Карпат у Полтаві вона закрутиться з новою силою. Поки що футбол "олімпійців" та їх конкурентів робить втрату позицій донеччанами малоймовірною, але в УПЛ все може змінюватися дуже швидко – нині рівень такий, що кожен може прибити кожного.

Богданов: Не хочу чути, що Десна здала матч Чорноморцю

Кадрова ситуація

Травмовані: Парцванія – Є. Пасіч, Вантух, Балашов, Еногела

Дискваліфіковані: Ксьонз, Г. Пасіч (Олімпік)

Орієнтовні склади на матч Десна – Олімпік

Десна: Литовка – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий – Огиря, Богданов – Старенький, Хльобас, Картушов – Безбородько

Олімпік: Кринський – Гай, Гришко, Снурніцин, Цимбалюк – Кольцов, Валєєв – Сондей, Політило, Тейшейра – Дегтярьов

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Десні дуже потрібно реабілітуватись за минулі невдачі, тому сьогодні вона налаштується на перемогу так, ніби від цього залежить доля сезону. Олімпік у поточному сезоні грав проти чернігівців доволі впевнено, але нині у команди Климовського занадто великі кадрові втрати. Протистояти такими силами вмотивованим "сіверянам" на їх полі буде дуже важко, тому Десну можна назвати фаворитом та ймовірним переможцем матчу.

Арсенал-Київ – Чорноморець

12 травня, 14:00, Київ, стадіон імені В. В. Лобановського

Головний арбітр: Віктор Копієвський (Кропивницький)

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Ключовий матч усього 28-го туру. Його результат може вирішити долю боротьби за виживання прямо зараз або ж закрутити її ще сильніше. Арсенал-Київ наразі випереджає Чорноморець на три очки, тож у разі збільшення переваги до шести шанси "моряків" на повернення одинадцятої позиції стануть примарними. Нічия вигідна конкурентам претендентів на виліт, а от поразка "канонірів" знову відправить їх на дно таблиці – кияни поступаються одеситам за різницею м'ячів.

"Родзинки" матчу:

– Чорноморець може пропустити 500-й гостьовий гол в Прем'єр-лізі (ще 2 м'ячі);

– Безвиграшна домашня серія Арсенала-Київ у зустрічах з Чорноморцем триває 3 матчі (1 нічия, 2 поразки), при цьому гості забивають кожен раз по одному м'ячу;

– Володимир Аржанов з Чорноморця може провести 200-й матч у Прем'єр-лізі.

Футбол обох команд в останніх турах виглядає доволі цікаво. Арсенал-Київ у нижній шістці взагалі виграв усі матчі, крім поєдинку з Олімпіком – нинішній колектив Ігоря Леонова виглядає одним з найсильніших у другій половині УПЛ. Чорноморець чергував непоганий футбол з провалами як протягом одного матчу, так і на дистанції, протягом чотирьох турів не здобувши жодної перемоги, однак тиждень тому несподівано прибив на виїзді Десну. Три голи на останніх хвилинах у ворота "сіверян" змушують поважати підопічних Ангела Червєнкова, даючи надію на загострення боротьби за виживання.

Вільх'яльмссон визнаний найкращим гравцем 27 туру УПЛ

Кадрова ситуація

Травмовані: немає

Дискваліфіковані: Рижук (Чорноморець)

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Чорноморець

Арсенал-Київ: Підківка – Жичиков, Башлай, Вакуленко, Осман – Домбровський, Оріховський – Калітвінцев, Ліпартія, Авагімян – Ковпак

Чорноморець: Кожухар – Остапенко, Грачов, Трубочкін, Норенков – Бабенко, Морозенко – Чорній, Мусолітін, Танчик – Вільх'яльмссон

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Одесити на виїзді грають навіть краще, ніж вдома, а сьогодні на них діятиме ще й фактор недопустимості поразки. Тим не менш, на одному геройстві та мотивації далеко не поїдеш – Арсенал-Київ виглядає сильніше та стабільніше за Чорноморець, являючись фаворитом данної зустрічі. Ймовірно, сьогодні кияни відсвяткують перемогу.

Він зацікавив Дієго Сімеоне: українець став капітаном аргентинської команди і мріє про збірну України