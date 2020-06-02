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Ворскла – Карпати: матч на 99% не відбудеться, – директор УПЛ

12:40 342 Читать на русском
Ворскла – Карпати: матч на 99% не відбудеться, – директор УПЛ
Ворскла – Карпати / ФК Карпати

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий прокоментував інформацію про масове зараження футболістів Карпат.

 

"Чекаємо від Карпат офіційний лист, чекаємо підтвердження. Але поки є інформація, що у них збільшилася кількість інфікованих. Зараз будемо з клубами і УАФ проробляти план, що робити далі. Футболісти повинні піти на двотижневу ізоляцію.

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Зараз план виглядає наступним чином – найближчий матч з Ворсклою на 99% не відбудуться. А далі всі хлопці з негативними результатами закриваються на базі. Додатково викликають футболістів молодіжного складу, проводять тестування. Якщо у них тести негативні, то таким складом Карпати будуть догравати чемпіонат", – сказав Дикий у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, матч 25-го туру УПЛ між Ворсклою і Карпатами мав відбутися 7 червня. Поєдинок попереднього туру проти Маріуполя було скасовано через діагностування у кількох гравців Карпат COVID-19.

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Теги
Ворскла Ворскла Карпати Карпати УПЛ Євген Дикий коронавірус Ворскла - Карпати
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