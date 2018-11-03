Ворскла – Карабах: полтавці розіграють 80 квитків на матч

Фанати полтавської Ворскли мають можливість виграти квитки на матч Ліги Європи проти Карабаха.

Ворскла розіграє серед уболівальників 80 квитків на домашній матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Карабаха.

Ворскла – Шахтар: полтавці продають квитки на матч за 1 гривню

Для перемоги в конкурсі необхідно підписатися на сторінку віце-президента Ворскли Геннадія Музики в фейсбуці, поставити "лайк" і зробити репост запису з розіграшем на його сторінці.

Переможці конкурсу стануть відомі 7 листопада.