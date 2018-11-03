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Ворскла – Карабах: полтавці розіграють 80 квитків на матч

2 листопада 23:01 67 Читать на русском
Ворскла – Карабах: полтавці розіграють 80 квитків на матч
Ворскла – Карабах: полтавці розіграють 80 квитків на матч

Фанати полтавської Ворскли мають можливість виграти квитки на матч Ліги Європи проти Карабаха.

Ворскла розіграє серед уболівальників 80 квитків на домашній матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти Карабаха.

Ворскла – Шахтар: полтавці продають квитки на матч за 1 гривню

Для перемоги в конкурсі необхідно підписатися на сторінку віце-президента Ворскли Геннадія Музики в фейсбуці, поставити "лайк" і зробити репост запису з розіграшем на його сторінці.

Переможці конкурсу стануть відомі 7 листопада.

Ліга Європи4 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Карабах: Четвер 08 листопада 2018

Ворскла
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Карабах
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Ворскла Ворскла Ліга Європи Ворскла - Карабах
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