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Ворскла – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

22 вересня 22:36 664 Читать на русском
Ворскла – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
Олексій Михайличенко / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від розгромної перемоги над Ворсклою (5:0).

 
Віктор Циганков 9’
Артем Шабанов 35’
Карлос Де Пена 37’
Артем Бєсєдін 46’
Карлос Де Пена 83’
9’ Віктор Циганков
35’ Артем Шабанов
37’ Карлос Де Пена
46’ Артем Бєсєдін
83’ Карлос Де Пена

"Ми дуже серйозно готувалися до цього матчу і постаралися якнайшвидше забути поєдинок з Мальме. Важко розділити значимість ігор в чемпіонаті України і Лізі Європи – вона дуже висока в обох турнірах. Я радий, що нам вдалося психологічно підготувати хлопців до цього поєдинку.

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Те, що ми сьогодні побачили на полі, напевно, багатьом сподобалося, оскільки, на мій погляд, була швидка, цікава гра з великою кількістю голів і хороших комбінацій. Найголовніше, що ми і надійно зіграли в обороні, і змогли реалізувати моменти, які створили в атаці. А найприкріше те, що ми втратили двох гравців через травми – це дуже погано.

Наскільки серйозні пошкодження у Шепелєва і Бурди? У Володимира м'язова травма, а з приводу Микити дуже хотів би помилятися, але, по-моєму, у нього все набагато серйозніше – може бути проблема з коліном.

Чому до Полтави не приїхав Цітаішвілі, який також вчора не потрапив до заявки на матч за молодіжний склад? Після матчу з Мальме і Андрієвський, і Цітаішвілі тренувалися разом з нами і лише в останній момент ми визначилися з 18-ма футболістами, які поїдуть до Полтави. Весь цей час вони були в обоймі основного складу", – цитує Михайличенка офіційний сайт клубу.

В активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце). Ворскла залишилася на 10-й позиції (7 балів).

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Ворскла - Динамо Динамо Динамо Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
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