Ворскла – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко поділився враженнями від розгромної перемоги над Ворсклою (5:0).

"Ми дуже серйозно готувалися до цього матчу і постаралися якнайшвидше забути поєдинок з Мальме. Важко розділити значимість ігор в чемпіонаті України і Лізі Європи – вона дуже висока в обох турнірах. Я радий, що нам вдалося психологічно підготувати хлопців до цього поєдинку.

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Те, що ми сьогодні побачили на полі, напевно, багатьом сподобалося, оскільки, на мій погляд, була швидка, цікава гра з великою кількістю голів і хороших комбінацій. Найголовніше, що ми і надійно зіграли в обороні, і змогли реалізувати моменти, які створили в атаці. А найприкріше те, що ми втратили двох гравців через травми – це дуже погано.

Наскільки серйозні пошкодження у Шепелєва і Бурди? У Володимира м'язова травма, а з приводу Микити дуже хотів би помилятися, але, по-моєму, у нього все набагато серйозніше – може бути проблема з коліном.

Чому до Полтави не приїхав Цітаішвілі, який також вчора не потрапив до заявки на матч за молодіжний склад? Після матчу з Мальме і Андрієвський, і Цітаішвілі тренувалися разом з нами і лише в останній момент ми визначилися з 18-ма футболістами, які поїдуть до Полтави. Весь цей час вони були в обоймі основного складу", – цитує Михайличенка офіційний сайт клубу.

В активі "біло-синіх" 11 очок (5 місце). Ворскла залишилася на 10-й позиції (7 балів).

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