Ворскла – Десна

Ворскла й Десна внаслідок невдач у попередніх турах офіційно втратили шанси зачепитись за бронзові медалі та участь в Лізі Європи, а от у боротьбі за дві путівки в Лігу конференцій ситуація досягнула кульмінації. Нині сіверяни й полтавці мають рівність за очками (по 37 залікових балів), однак підопічні Олександра Рябоконя тримаються на п'ятій позиції завдяки кращій різниці голів та перемозі в особистій зустрічі першого кола. Якщо відрив збільшиться до трьох очок, то Ворскла вже не зможе випередити чернігівців.

В принципі, обидва колективи влаштує і нічия, однак за такого розкладу вони вже не будуть залежати самі від себе у останньому турі УПЛ. Для Ворскли вона менш прийнятна, адже існує ризик не обійти Десну й при цьому відпустити Колос, який має перевагу в один заліковий бал і теж може впасти на шосту сходинку. Втім, навряд чи гравці будуть думати про щось інше, окрім перемоги – чернігівці не знали її протягом трьох матчів, а полтавці програли дві попередні зустрічі із сумарним рахунком 1:8.

Важко сказати, хто був гіршим у цей період. У Ворскли є виправдання у вигляді сильних суперників: вони поступилися Колосу й Динамо, але перед цим "переїхали" Зорю – Десна ж двічі зазнала поразок від аутсайдерів, а з ковалівцями врятувалася від поразки лишень завдяки автоголу. З іншого боку, за всіма статистичними показниками "зелено-білі" повинні йти десь на восьмій сходинці, в той час як сіверяни за очікуваними очками є третіми в УПЛ.

Полтавці страждають від поганої організації позиційних атак. Вони повільно й банально просувають м'яч,однак дуже класно контратакують. Десна організаційно сильніша, але без Тотовицького й Будківського реалізація починає страшно шкутильгати. Яка з цих історій більш гідна виступати у Європі? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цітаішвілі, Пердута – Тотовицький (під питанням), Будківський

Дискваліфіковані: Огіря (Десна)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Десна

Ворскла: Різник – Сапай, Яворський, Чеснаков, Якубу – Тіль, Скляр, Пуцлін, Кане – Кулач, Степанюк

Десна: Паст – Конопля, Імереков, Гітченко, Сухоцький – Домбровський, Єрмаков – Калітвінцев, Гуцуляк, Картушов – Безбородько

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

В цьому матчі команди будуть намагатися грати максимально обережно, адже ціна помилки величезна. У Десни є невеличка перевага: чернігівців більше влаштовує нічия і у них достатньо міцна оборона – Ворсклі зі своїм кульгавим позиційним наступом буде важко прошити її. Сіверянам важливо не допускати ризикованих рішень на полі, адже полтавці є чи не найкращою командою в УПЛ за реалізацією контратак. Між тим, досвід останніх матчів показав вразливість підопічних Олександра Рябоконя у цьому компоненті.

Саме тому очікувати гольової феєрії не варто. Вочевидь, нас очікує щось схоже на поєдинок першого кола, де у важкій грі з купою єдиноборств все вирішив один гол – його забив Дегтярьов аж на 90+4-й хвилині. Тоді Десна була міцнішою, тож нині можна прогнозувати нічию.

Олександрія – Колос

Ще один надзвичайно важливий для битви за топ-5 поєдинок. Олександрія в цій боротьбі участі вже не бере – підопічні Володимира Шарана після чотирьох поразок в УПЛ поспіль та вильоту з Кубка України втратили шанси на єврокубки. Разом із ними команда втратила і бажання грати, хоча Володимир Шаран у флеш-інтерв'ю переконує, що все нормально. У більшості лідерів завершуються контракти, а головному тренеру шукають заміну ледь не офіційно – яка ж тут мотивація?

Коли "жовто-чорні" дійсно бажають перемогти, то вони здатні прибити навіть Шахтар, однак три з п'яти останніх поразок їм завдали аутсайдери УПЛ. Не можна сказати, що олександрійці взагалі відбувають номер – вони непогано грають у своєму класичному стилі, однак колективу бракує динаміки, концентрації та вольових якостей. Зокрема, на Великдень підопічні Володимира Шарана пропустили від Руха два голи за три хвилини, програвши у рівному матчі. Крім того, Олександрії явно не вистачає глибини складу – той же Рух забивав з-під Мірошніченка, якого по ходу гри довелося переводити на нерідний правий фланг. Заміни травмованому Пашаєву просто не знайшлося.

Саме такого суперника повинен перемагати Колос, хоча навіть поразка залишає команді шанси на єврокубки. Підопічні Руслана Костишина нині йдуть четвертими, випереджаючи Десну й Ворсклу на одне очко й маючи тотальну рівність за результатами особистих зустрічей. Мінімум один із конкурентів сьогодні оступиться, тож у поточному турі "хлібороби" не випадуть за межі топ-5 УПЛ. Проблеми почнуться на вихідних, адже в останньому турі полтавці й чернігівці гратимуть з аутсайдерами, а у ковалівців стоїть матч з Динамо. При цьому в разі рівності очок будуть рахувати різницю голів, а перевага за нею вже зараз крихка: +11 у Колоса, +9 у Десни, +6 у Ворскли.

Теоретично, команда Руслана Костишина може і за бронзу поборотись, адже відставання від Зорі становить шість залікових балів, а за очками в особистих зустрічах луганці поступаються. Втім, навряд чи "мужики" втратять такий гандикап. Таким чином, Колосу варто зосередитись на обороні місця в Лізі конференцій – і поки що ковалівці ведуть її успішно.

Безпрограшна серія команди становить вже вісім матчів, у яких вдалося здобути чотири перемоги. За цей період "хліборобам" вдалося переграти Зорю (1:0) та знищити Ворсклу, а бойова нічия з Десною (2:2) на вихідних виявилась випадковою – підопічні Руслана Костишина виглядали значно краще. Взагалі, єдиною серйозною проблемою Колоса навесні став скандал у поїзді. На футбольному полі цей колектив досі залишається небезпечним і симпатичним.

Кадрова ситуація

Травмовані: Богданов (під питанням) – Бухал, Гордієнко, Сітало (Олександрія)

Дискваліфіковані: Чорноморець, Чурко (Колос)

Орієнтовні склади на матч Олександрія – Колос

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Дубра, Бондаренко, Вантух – Гречишкін – Шастал, Ковалець, Банада, Третьяков – Устименко

Колос: Кучерук – Кравченко, Новак, Петров, Золотов – Задоя, Мілько – Ільїн, Костишин, Антюх – Лисенко

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

У матчі першого кола команди розписали результативну нічию, хоча тоді ковалівці виглядали слабше за свою нинішню версію, а олександрійці – сильніше. Сьогодні ж підопічні Руслана Костишина цілком здатні здобути перемогу. Колос навесні прекрасно грав проти лідерів, в той час як команду Володимира Шарана шматували аутсайдери УПЛ.

До того ж, "жовто-чорні" залишились без рідних вболівальників, адже на КСК Ніка почалася реконструкція газону. Зустріч проведуть у Кропивницькому. Порожні трибуни в чужому місті (хоча й зі своєї області), в непотрібному матчі за команду, в якій більшість вже не виступатиме – це занадто серйозний удар по психології. Ковалівці ж виглядають потужно й розуміють критичну необхідність набору очок, тож сьогодні варто ставити на перемогу гостей.

СК Дніпро-1 – Зоря

Цей поєдинок теж має значення у розподілу місць у зоні єврокубків, однак розклади в ньому значно простіші. СК Дніпро-1 турнірних завдань вже не має, а от Зоря тримається на третій сходинці з перевагою над Колосом у шість залікових балів. Теоретично, підопічні Віктора Скрипника можуть втратити "бронзу", адже "хлібороби" мають перевагу за особистими зустрічами – втім, важко повірити у дві поразки луганців при перемогах ковалівців над Олександрією та Динамо. Сьогодні для завоювання медалей достатньо і нічиї, а в разі поразки Колоса команда має право і на поразку.

Щоправда, у випадку із Зорею варто бути обережним в прогнозах, адже в останніх чотирьох турах команда грала невиразно, зазнавши поразок від Ворскли (2:4) та Олімпіка (0:2). Так, у матчі з донеччанами "мужикам" не пощастило з арбітражем, але у переможних поєдинках з тим же Олімпіком (2:1) і Минаєм (1:0) луганці теж не вражали. Підопічні Віктора Скрипника дотиснули аутсайдерів суто на класі, при цьому допустивши багато моментів біля власних воріт – з таким футболом Кубок України не виграти. Ба більше – з таким футбол і СК Дніпро-1 буде важко переграти.

Дніпровська команда навесні виглядає найбільш стабільною й організованою в УПЛ – в другому колі вона виграла шість із десяти поєдинків, прибивши на своєму шляху Ворсклу й Десну. Крім того, "спортклубівці" розписали нічиї з Олександрією та Колосом, причому колектив Володимира Шарана відверто відскочив. Загалом, за очікуваними очками "жовто-чорні" повинні йти у зоні єврокубів, але осінній провал дорого коштував підопічним Ігора Йовічевіча.

Важко знайти якусь серйозну вразливість у футболі СК Дніпро-1. У команди є певні проблеми із залежністю від окремих виконавців (Піхальонок, Ігнатенко, Довбик), але для одного конкретного матчу якісних футболістів у клубі вистачає – без них важче на дистанції. Крім того, загальний рівень "жовто-чорних" поки що не дотягує до боротьби за найвищі місця – на відміну від Зорі, Десни чи Колоса, дніпровці не можуть стрибнути вище голови, зачепившись за очки з Шахтарем і Динамо. Втім, у матчах з представниками топ-5 підопічні Ігора Йовічевіча вже здобувають впевнені перемоги, тож луганцям сьогодні буде важко.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ігнатенко (під питанням) – Шевченко

Дискваліфіковані: Когут – Васіль, Гладкий

Орієнтовні склади на матч СК Дніпро-1 – Зоря

СК Дніпро-1: Юрчук – Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубінчак – Батагов, ді Франко – Чуже, Булеца, Цуріков – Довбик

Зоря: Мацапура – Фаворов, Вернидуб, Абу Хана, Жуніньо – Назарина – Кабаєв, Юрченко, Кочергін – Громов, Сайядманеш

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

СК Дніпро-1 останнім часом перебуває в такій класній формі, що перемога над Зорею зовсім не здивувала б. Підопічні Ігора Йовічевіча навесні вже били Десну й Ворсклу, та і взагалі команда всюди вигладала шикарно – тільки Динамо й Шахтар зуміли опустити її на землю. Луганці, своєю чергою, навіть на тлі аутсайдерів не вражають – втім, у них вже з'явився клас, який дозволяє вигравати подібні зустрічі навіть за слабенької гри.

Навряд чи сьогодні Зоря буде набагато кращою, ніж в неділю, адже "мужики" вже тиждень грають через два дні на третій. Втім, у поразку луганців не віриться. Їм занадто важливо зачепитись бодай за нічию – тоді б команда не тільки виграла бронзу, а й змогла б перепочити в останньому турі УПЛ. Перед фіналом Кубка це вкрай потрібно. Між тим, заведена Зоря – це дуже грізна Зоря.

Враховуючи всі ці фактори, найбільш вірогідним результатом можна назвати результативну нічию. Вона влаштує обидва колективи.