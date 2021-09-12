Ворскла на правах господаря захопила ініціативу на старті зустрічі і вже до 18-ї хвилини володіла гандикапом у два м'ячі.

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Такий розвиток подій розслабив полтавців, за що вони були тут же покарані. Підопічні Рябоконя до свистка на перерву зуміли вирівняти становище. У другому таймі команди не скупились на моменти, але рахунок на табло так і не змінився.

Після 7-ми турів УПЛ Десна розташувалась на 4-й сходинці, Ворскла – 6-та.

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