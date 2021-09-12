Ворскла – Десна – 2:2 – відео голів та огляд матчу
23:38 - Читать на русском
Ворскла приймала Десну в рамках 7-го туру УПЛ. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
4’ Давід Пуцлін
17’ Руслан Степанюк
Вікентій Волошин 26’
4’ Давід Пуцлін
17’ Руслан Степанюк
26’ Вікентій Волошин
Ворскла на правах господаря захопила ініціативу на старті зустрічі і вже до 18-ї хвилини володіла гандикапом у два м'ячі.
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Такий розвиток подій розслабив полтавців, за що вони були тут же покарані. Підопічні Рябоконя до свистка на перерву зуміли вирівняти становище. У другому таймі команди не скупились на моменти, але рахунок на табло так і не змінився.
Після 7-ми турів УПЛ Десна розташувалась на 4-й сходинці, Ворскла – 6-та.
Ворскла у прекрасному матчі розписала бойову нічию з Десною
Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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