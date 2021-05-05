Ворскла та Десна не виявили сильнішого у протистоянні 25-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Вже до середини першого тайму полтавці вийшли вперед. Атака флангом завершилась голом Тілля у ближній кут у протихід Пасту. Десна намагалась відігратись. Їй це вдалось у дебюті другої 45-хвилинки.

Десна вирвала нічию у Ворскли – володар останньої путівки в єврокубки визначиться в заключному турі УПЛ

Допоміг зрівняти ситуацію на табло стандарт. Калітвінцев подав, а Гітченко забив. Команди більше не відзначались голами, хоча і мали кілька моментів. 1:1 – Десна і Ворскла набрали по 38 пунктів та визначать володаря путівки в Лігу Конференцій 9 травня. Чернігівці в останньому турі зіграють з Маріуполем, а полтавці – з Минаєм.