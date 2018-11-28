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Ворскла – Арсенал: полтавці організовують матч на двох стадіонах

16:22 369 Читать на русском
Ворскла – Арсенал: полтавці організовують матч на двох стадіонах
Ворскла – Арсенал: полтавці організовують матч на двох стадіонах

Віце-президент Ворскли Олег Лисак розповів про ситуацію навколо проведення матчу Ліги Європи проти Арсенала.

"Завдання, яке стоїть перед Ворсклою – забезпечити проведення гри. Ми поки не отримали відповіді від НСК Олімпійського щодо можливості зіграти там. Звичайно, ми готуємо план "А" і план "Б".

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Нам дуже не хотілося б, щоб уболівальники хвилювалися. Тому останні дві години ми спілкувалися в онлайн режимі і з розробниками програмного забезпечення для квитків, і зі службами НСК Олімпійський. Паралельно ми повинні мати і цей стадіон в рукаві, як джокер, адже ви бачите, яка ситуація з погодою в Україні.

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Знаю точно, що Арсенал збирався їхати в Полтаву. Зараз ми організовуємо дві зустрічі в різних частинах України так, щоб вони були на належному рівні з відповідними заходами безпеки. Для уболівальників буде зроблено все максимально, щоб ті квитки, які вони придбали, могли повернути, або пройти по ним на матч в Києві", – сказав Лисак на спеціальній прес-конференції.

Нагадаємо, що напередодні УЄФА переніс матч Ворскла – Арсенал у Київ через запровадження воєнного стану в Україні. Полтавщина не входить до переліку областей, в яких ввели особливий режим, але в списку є Харківська область, а "каноніри" планували прилетіти саме до Харкова.

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
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Теги
Ліга Європи Ворскла Ворскла Ворскла - Арсенал Ворскла імені О. Бутовського НСК Олімпійський
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