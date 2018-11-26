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Ворскла – Арсенал: гру розсудить польський арбітр Франковскі

19:30 26 Читать на русском
Ворскла – Арсенал: гру розсудить польський арбітр Франковскі
Бартош Франковскі / Соцмережі

Стало відомо, хто обслуговуватиме матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом.

Головним арбітром матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом призначено польського рефері Бартоша Франковскі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Асистуватимуть йому також арбітри з Польщі: Марчін Боньєк та Давід Ігор Голіс. Четвертим рефері призначено Адама Купшіка.

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Нагадаємо, матч 5 туру групового етапу Ліги Європи Ворскла – Арсенал відбудеться у четвер, 29 листопада, початок матчу заплановано на 19:55. Після 4 турів лондонці вже забезпечили собі вихід з групи, Ворскла має 3 очки та перебуває на 3 сходинці.

Ліга Європи5 турВорскла імені О. Бутовського (Полтава)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
до матчу
2
дн
:
23
год
:
33
хв
Арсенал
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Арбітри Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла Ліга Європи
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