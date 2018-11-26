Ворскла – Арсенал: гру розсудить польський арбітр Франковскі

Стало відомо, хто обслуговуватиме матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом.

Головним арбітром матчу 5 туру групового етапу Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом призначено польського рефері Бартоша Франковскі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Асистуватимуть йому також арбітри з Польщі: Марчін Боньєк та Давід Ігор Голіс. Четвертим рефері призначено Адама Купшіка.

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Нагадаємо, матч 5 туру групового етапу Ліги Європи Ворскла – Арсенал відбудеться у четвер, 29 листопада, початок матчу заплановано на 19:55. Після 4 турів лондонці вже забезпечили собі вихід з групи, Ворскла має 3 очки та перебуває на 3 сходинці.