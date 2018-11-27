Ворскла – Арсенал: англійська преса попереджує про воєнний стан в Україні та боїться надмірного холоду

Провідні англійські спортивні видання розповідають своїм читачам про ситуацію, в якій лондонському Арсеналу доведеться зіграти проти Ворскли у Полтаві.

Матч Ліги Європи Ворскла – Арсенал мав відбутися в Полтаві згідно з розкладом, попри введення в 10 областях України воєнного стану. Англійські ЗМІ, усвідомлюючи стан справ, не розводять паніку, але хвилюються, зокрема, про холодну погоду в Україні.

УЄФА заявляв, що не переноситиме зустріч і триматиме ситуацію під контролем, однак згодом постановив провести матч у Києві.

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Sky Sports повідомляє, що вболівальників Арсенала ніяк не зачепить воєнний стан на території України. "Поточна ситуація в Україні не вплине на Арсенал, але британське Міністерство закордонних справ порадило клубу зберігати пильну увагу через швидкі зміни обставин на сході та південному сході країни", – пише видання.

The Guardian інформує, що Арсенал уважно стежить за політичною ситуацією в Україні. "Очікується, що близько 500 фанів Арсенала відправляться на матч після того, як УЄФА підтвердив, що матч відбудеться за планом і "будуть вжиті всі необхідні заходи безпеки", – додає ресурс.

The Telegraph пише, що вболівальники Арсенала отримали попередження від того ж форин-офіс, де закликають "бути в курсі поточної політичної ситуації, а також уникати будь-яких дій і співів, що можуть спровокувати ворожу реакцію".

Видання також висловлює стурбованість станом газону на стадіоні імені Бутовського. Журналіст Сем Дін демонструє фото полтавської арени, де на трибунах помітний лід, а поле вкрито захисною плівкою. Температура повітря в четвер ввечері впаде до -12 градусів.

This is the current state of the Butovsky Vorskla Stadium, where #AFC are playing Vorskla Poltava on Thursday night. Temperatures are set to fall as low as -13 on Thursday night. pic.twitter.com/D2kQ9XQaCD — Sam Dean (@SamJDean) 26 листопада 2018 р.

"Унаї Емері може залишити багатьох гравців основної команди вдома і не везти їх у подорож на 3 тисячі кілометрів. На вихідних Арсенал у дербі Північного Лондона зустрінеться з Тоттенхемом, а через 3 дні – протистоятиме Манчестер Юнайтед.

Для Арсенала ситуація ускладнюється відсутністю аеропортів у Полтаві. У середу ввечері клуб прилетить до Харкова, звідки 2 години автобусом буде добиратися до місця призначення", – інформує Сем Дін.

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Daily Mail емоційно повідомляє, що "матч між Арсеналом і Ворсклою відбудеться, попри запровадження в Україні воєнного стану та морозної погоди, яка може досягати -12 градусів".

Видання розповідає про воєнний стан, але не уточнює, що до Полтави це не має відношення. Оскільки Арсенал вже забезпечив собі вихід у плей-офф, то Унаї Емері побереже ключових футболістів від цієї "жахливої поїздки", вважає Daily Mail. Нехай навіть доведеться поставити під загрозу 17-матчеву безпрограшну серію в усіх турнірах.

"3028-мильна поїздка створювала Арсеналу проблеми ще до з'ясування всіх неприємних обставин. 14 годин у дорозі літаками та автобусами. І це все за три дні до головного матчу сезону проти Тоттенхема на Емірейтс", – додає таблоїд, який сконфузився, використавши емблему ФК Полтава, а не Ворскли.