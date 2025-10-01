Воротар Кайрата Шерхан Калмурза отримав автомобіль у подарунок після матчу з Реалом.

Підприємець зі списку Forbes до 30 років Улугбек Шаріпов подарував воротареві Шерхану Калмурзі автомобіль китайської марки Exeed. Він зробив це після поразки Кайрата від Реала з рахунком 0:5 у матчі Ліги чемпіонів.

"Невеликий подарунок. Ти великий молодець, подарував нам багато емоцій. Головне – не зупиняйся", – зазначив бізнесмен.

Калмурза виклав відео цього моменту в Instagram і написав: "Людина з великої літери, поважаю. Дуже дякую ще раз".

