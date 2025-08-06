Воротар Пафосу Неофітос Майкл отримав пошкодження, але дограв матч з Динамо до кінця. На 78-й хвилині він отримав удар в обличчя після зіткнення під час сейву, що призвело до рваної рани під оком.

Динамо – Пафос – 0:1 – відеоогляд провалу киян в Лізі чемпіонів

Майкл зціпив зуби і дограв гру, але після матчу його відвезли до лікарні накладати шви. Про це інформує портал 24sports.com.cy.

У сезоні 2025/26 31-річний Майкл зіграв три матчі і два з них відстояв "на нуль". Динамо поступилося Пафосу в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 0:1.

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