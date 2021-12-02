Ліга Європи – мета усіх українських клубів за виключенням грандів, Динамо та Шахтаря. Але здобути путівку на турнір – це ще далеко не все, адже є ще одна велика перепона – суперник у кваліфікації.

Маріуполю двічі вдавалося понюхати єврокубкового пороху. "Чайкам" не таланило із суперниками на етапі кваліфікації – досвідчені АЗ та Бордо важко назвати прохідними командами. Але досвід – це саме той фундамент, з якого можна будувати подальші великі перемоги.

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Маріуполь – Бордо, 3-й кваліфікаційний раунд Ліги Європи 2018/19

5-е місце у турнірній таблиці подарувало Маріуполю Олександра Бабича омріяну путівку в Лігу Європи. Команда могла поборотися і за Кубок України, але донецький Шахтар у півфіналі проявив просто надзвичайний клас.

Маріуполь мав стартувати у турнірі з третього кваліфікаційного раунду. Для проходу у груповий етап потрібно здолати двох суперників – доволі амбітне завдання для молодої та харизматичної команди.

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Першим випробуванням став французький Бордо. Розповідати про цю команду було зайвим – французький клуб навряд чи хтось наважився б назвати ноунеймом. Хлопці Густаво Пойєта демонстрували яскравий динамічний футбол, який мав повернути славу Бордо не лише у внутрішньому чемпіонаті, а й на євроарені. Подолати цю команду без досвіду участі в єврокубкових битвах – завдання не з однією, а з трьома зірочками.

Перший матч у дуелі мав відбутися вдома. Це мало дати Маріуполю заряд впевненості та розкутості, хоча багато футбольних людей переконані, що краще починати протистояння грою на виїзді. Втім, обирати не доводилось.

Про свої амбіції Маріуполь гучно заявив вже на старті матчу – Мишньов класно розписався у воротах суперника. Втім, втримати перевагу господарям не вдалося навіть до перерви. Гаетан Лаборде за декілька хвилин зумів оформити дубль. Один з голів форварду подарував досвідчений Рустам Худжамов – прикрі помилки трапляються навіть з найкращими.

З підтрибунного приміщення Маріуполь вийшов дуже зарядженим та з бажанням відігратися. Це зіграло проти команди Бабича – Чуамені вбив інтригу в матчі. Заряд Маріуполя та перемога Бордо лише завдяки грубим помилкам дозволяли сподіватися на чудо у матчі-відповіді, адже у футболі буває все.

Перший тайм матчу-відповіді пройшов на "сухо". І знову дався взнаки брак досвіду – на початку другого тайму дві атаки господарів закінчуються голами. Руслан Фомін влучним ударом скоротив відставання, але вирвати бодай нічию українська команда вже не змогла.

Перша спроба Маріуполя в єврокубках показала високий потенціал команди. Настирливість, бажання, взаємодія футболістів – у цього колективу було все, щоб повернутися в турнір.

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Матчі з Бордо дали Маріуполю класний заряд на сезон – 4 місце за підсумками чемпіонату та путівка у той самий третій кваліфай раунд ЛЄ. Попередній досвід, підсилення команди та все той же Бабич на тренерському містку давали вболівальникам надію на успішне проходження кваліфікації.

Втім, із суперником Маріуполю знову не надто пощастило. АЗ – одна з найсильніших команд Нідерландів, яка може похизуватися великим досвідом в єврокубкових баталіях. Права на помилку Маріуполь не мав.

Перша зустріч у дуелі знову була домашньою для "чайок". АЗ ставив ставку на виїзні голи – вони могли завчасно вирішити долю путівки в наступний етап. Підопічні Арне Слота створили багато моментів біля воріт Худжамова, але Рустам вивчив минулий урок – впевнена та надійна гра. 0:0 – далеко не найгірший результат проти АЗ перед матчем-відповіддю.

Але в Нідерландах все пішло не за планом. Фортуна відвернулася від азовців, і вже до перерви Стенгс та Аувеян вразили ворота Худжамова. Для путівки в наступний етап Маріуполю треба забивати 2 за тайм, але натомість команда Бабича пропускає ще два у свої ворота. Маріуполь бився віддано та завзято, але цього не вистачило, щоб подолати грізний АЗ.

Щоб вийти на вершину, потрібно пройти довгий шлях та залікувати шрами багатьох битв. Неможливо стати топом, оминувши перешкоди. Маріуполь відчув смак єврокубків, і він штовхатиме команду на те, щоб повернутись на велику арену. Для цього треба лише час, зусилля та терпіння. Віримо, що вже незабаром Маріуполь зможе потішити українських глядачів новими єврокубковими баталіями.