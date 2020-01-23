Воротар Зорі Шевченко отримав травму на зборі в Туреччині – йому знадобиться операція

Голкіпер луганської Зорі Микита Шевченко зазнав травми під час підготовки команди до другої частини сезону.

26-річному футболісту знадобиться операція, інформує офіційний сайт Зорі. Про важкість травми та термін відновлення Шевченка не повідомляється.

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Зазначимо, що в поточному сезоні Шевченко зіграв за команду Віктора Скрипника 17 матчів в УПЛ. Раніше він виступав за Шахтар, Карпати і Маріуполь.

До слова, вчора Зоря провела одразу два спаринги за день – луганці здобули перемоги в матчах проти Нефтчі та Лодзі.

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