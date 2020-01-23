Воротар Зорі Шевченко отримав травму на зборі в Туреччині – йому знадобиться операція

Збірна України — 12:30 2816
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Збірна України отримала проблеми в атаці незадовго до Євро-2020 – ким Шевченко може замінити лідера
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"Мені потрібен Зінченко, він буде у мене в першій команді", – Варга пригадав розмову з легендарним тренеромАнглія — 09:44 7490
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Артета зацікавлений у трансфері Матвієнка – тренер Арсенала стежив за захисником Шахтаря протягом двох роківАнглія — 08:53 2310
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Ювентус вийшов у півфінал Кубка Італії, перегравши Рому: перемога Сарріболу, гольова машина Роналду та топ-гра БуффонаІталія — 03:45 3814
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Барселона вигризла перемогу над Ібіцою в Кубку Іспанії – Сетьєн провалив план на гру, але врятувався замінамиІспанія — 22 січ 4482