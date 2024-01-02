Форвард Ліверпуля Мохамед Салах прокоментував перемогу своєї команди в матчі з Ньюкаслом (4:2) у рамках 20-го туру АПЛ.

Салах не зумів реалізувати пенальті на 23-й хвилині матчу 20-го туру АПЛ проти Ньюкасла. Єгипетський форвард пробив майже по центру, і воротар "сорок" Дубравка цей удар відбив. Після гри Салах зізнався, що завдавав удару в новеньких бутсах.

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"У перерві матчу я поміняв бутси. Ті, в яких я не забив пенальті, були новенькими – тільки вчора я вперше в них потренувався. Це не було забобоном, але я вирішив їх змінити. Я вдягнув нові бутси і заспокоївся.

Під час першого пенальті воротар збив мене з пантелику, він поворухнувся. Другий пенальті я реалізував так, як на тренуванні", – цитує Салаха ВВС.

Нагадаємо, що після перерви Салах зумів оформити дубль. Перший м'яч він забив з гри, другий – з пенальті.

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