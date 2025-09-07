– Шахтар славиться тим, що вміє продавати своїх футболістів. Скажіть чесно, у вас були пропозиції від європейських команд?

– Були, але я залишився і радий, що я тут. Я нікуди не поспішаю і мені зараз комфортно у Шахтарі. Назву клубу, від якого була пропозиція, розкривати не буду, але скажу, що він виступає у топ-5 лігах Європи.

– Тоді спитаю так: у якій лізі ви хотіли б пограти у майбутньому, можливо, у вас є улюблений клуб за кордоном?

– Улюбленого клубу за кордоном немає, але хотілося б пограти у топ-5 чемпіонатах. Якщо вибирати один, то це безумовно АПЛ. Це вже зовсім інший рівень і в майбутньому хочеться спробувати себе там, – сказав Різник в інтерв'ю Українському футболу.

Раніше повідомлялося, що Дмитром Різником цікавився Сандерленд. В поточному сезоні 26-річний воротар провів 12 матчів за Шахтар, пропустив 7 голів, у 8 матчах зіграв "на нуль". Контракт Різника з "гірниками" розрахований до 31 грудня 2027 року.

