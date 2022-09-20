"Минулий збір сильно розчарував. Нам потрібно грати краще, і ми це знаємо. Тепер інший етап сезону. Сподіваюся, у нас буде набагато більше гравців, які перебувають у кращому настрої, у кращій формі, ніж ми були наприкінці минулого сезону.

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Перед півфіналом відбору ЧС проти України (1:3) було багато втомлених гравців, які намагалися викрутитись на складному етапі сезону. Багато хлопців вже зіграли 50-60 ігор до цього і було неможливо продовжувати на такому ж рівні, коли сил не залишилось. Морально було важко.

Сподіваюся, зараз ми у кращому становищі. Ми будемо налаштовані вийти, виправити все і забратися на вершину групи. Зараз новий сезон, усі пройшли передсезонку і щойно розпочали з клубами. Сподіваюся, ми всі у хорошому стані і готові віддати все, що у нас є, щоб набрати потрібні нам очки", – заявив Гордон у коментарі FourFourTwo.

Нагадаємо, матч Ліги націй Шотландія – Україна відбудеться завтра, початок о 21:45. Після 3-х зіграних матчів команда Петракова набрала 7 очок і лідирує в групі B1. У Шотландії 6 балів, Ірландія має 4 пункти, Вірменія – 3.

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