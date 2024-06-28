Воротар Торіно і збірної Сербії Ваня Мілінковіч-Савіч побився під час групового етапу Євро-2024 з уболівальником своєї національної команди.

В один із вихідних днів, які головний тренер збірної Сербії Драган Стойковіч надав своїм підопічним, воротар команди Ваня Мілінковіч-Савіч вирішив завітати до пабу в Мюнхені. Його помітив уболівальник збірної Сербії і зробив зауваження: "Замість того, щоб сконцентруватися на наступному матчі, ти ходиш по пабах", – дорікнув він голкіперу.

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Мілінковіч-Савіч не впорався з емоціями і почав бійку, інформує сербське видання Telegraf. Згідно з іншою версією від власника пабу, Ваня був одягнений у шорти збірної Сербії, і охорона не пустила його всередину. Мілінкович-Савіч розлютився, внаслідок чого сталася бійка.

"Це скандал, коли ти напиваєшся в барах Мюнхена й Аугсбурга і коли б'єшся на тренуваннях", – зізнався тренер Стойковіч після приземлення в Белграді.

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