Голкіпер збірної Румунії Флорін Ніце потрапив у неординарну ситуацію під час матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти збірної Нідерландів.

Під час поєдинку Румунія – Нідерланди стався досить незвичний епізод. Вболівальники викинули кросівки на поле – один із них опинився прямо біля голкіпера румунів Флоріна Ніце.

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Коли Доніелл Мален проривався до воріт, аби забити третій гол у зустрічі, Ніце намагався ногою відкинути кросівок. Це нагадало вже легендарний гол, який пропустив екс-воротар Ліверпуля Пепе Рейна – тоді нападник Сандерленда Даррен Бент влучив у пляжний м'яч, який вболівальники викинули на поле.

Нагадаємо, Нідерланди розбили Румунію (3:0) та досить легко вийшли у 1/4 фіналу Євро-2024, де зіграє проти Туреччини.

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