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Воротар збірної Хорватії Калініч перейшов у Тулузу – він хоче збільшити свої шанси на участь у Євро-2020

20 січня 23:03 209 Читать на русском
Воротар збірної Хорватії Калініч перейшов у Тулузу – він хоче збільшити свої шанси на участь у Євро-2020
Ловре Калініч / Goal.com

Хорватський голкіпер Ловре Калініч покинув англійську Астон Віллу у пошуках ігрової практики.

29-річний воротар на правах оренди перейшов у Тулузу, інформує офіційний твіттер французького клубу. Угода розрахована до закінчення поточного сезону.

Рейна офіційно приєднався до Астон Вілли

Ініціаторм переходу став сам гравець. Він не зіграв жодного матчу в АПЛ у поточному сезоні, а після підписання Астон Віллою Пепе Рейни взагалі став номінально четвертим воротарем бірмінгемців. Калініч сподівається, що перехід в Тулузу і регулярна ігрова практика забезпечать йому потрапляння у заявку національної збірної Хорватії на Євро-2020.

Зазначимо, що Тулуза наразі посідає останнє місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

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Теги
Астон Вілла Астон Вілла Тулуза Тулуза Франція Трансфери Ловре Калініч Ловре Калініч Трансфери Чемпіонату Англії
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