Воротар забив рідкісний гол на 90+7 хвилині після виходу на заміну – тезко легенди Шахтаря дивом врятував команду
Румунський голкіпер Флорін Рац показав, як можна виривати програшні матчі на останніх секундах. Дивовижний за драматургією матч відбувся у 3 лізі тамтешнього чемпіонату.
Йде 7 компенсована до основного часу хвилина. Рац вийшов на заміну після скандального вилучення іншого воротаря – румунські ЗМІ пишуть про очевидну помилку судді. Хунедоара, яка відігралася з 0:2, знову поступається Куджиру, пропустивши на 89-й ще й з пенальті. Воротар-голеадор побіг у чужий штрафний рятувати господарів, поки його партнери готували атаку в центрі поля. Чи багато ви бачили таких ситуацій у футболі, коли це і близько не стандарт?
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Тезко знаменитого екс-захисника донецького Шахтаря Развана Раца зіграв у найкращих традиціях центрфорвардів. Флорін Рац довів рахунок до 3:3. Для лідера 3 дивізіону чемпіонату Румунії це перша втрата очок у сезоні! Суперник набрав на 12 балів менше і розташувався значно нижче. Цікаво, що Хунедоара перед тим 3 тижні не грала через спалахи коронавірусу. Як мінімум 1 гравець цієї команди дуже скучив за футболом.
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Воротар забив рідкісний гол – дивіться відео