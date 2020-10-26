Йде 7 компенсована до основного часу хвилина. Рац вийшов на заміну після скандального вилучення іншого воротаря – румунські ЗМІ пишуть про очевидну помилку судді. Хунедоара, яка відігралася з 0:2, знову поступається Куджиру, пропустивши на 89-й ще й з пенальті. Воротар-голеадор побіг у чужий штрафний рятувати господарів, поки його партнери готували атаку в центрі поля. Чи багато ви бачили таких ситуацій у футболі, коли це і близько не стандарт?

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Тезко знаменитого екс-захисника донецького Шахтаря Развана Раца зіграв у найкращих традиціях центрфорвардів. Флорін Рац довів рахунок до 3:3. Для лідера 3 дивізіону чемпіонату Румунії це перша втрата очок у сезоні! Суперник набрав на 12 балів менше і розташувався значно нижче. Цікаво, що Хунедоара перед тим 3 тижні не грала через спалахи коронавірусу. Як мінімум 1 гравець цієї команди дуже скучив за футболом.

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This is epic! A keeper scoring FROM OPEN PLAY in the last second of the game to make it 3-3! I think it's the best thing I've seen in years! Romanian 3rd tier football is astonishing! pic.twitter.com/4XNlaIZAED — Emanuel Roşu (@Emishor) October 25, 2020

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