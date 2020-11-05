Футбольний матч в одній з нижчих ліг на Піренеях ще раз довів що грати треба до останньої секунди.

Поєдинок регіональної першості Іспанії між командами Вінарос і Пеньїскола ризикує увійти в історію своєю драматичною і водночас кумедною розв'язкою.

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На п'ятій доданій до матчу хвилині, за рахунку 0:1, господарі отримали право на штрафний удар. Шукати щастя біля чужих воріт побіг і голкіпер. Перша подача не вдалася, а після другого закидання і хаосу серед гравців гостей м'яч потрапив саме до кіпера Вінароса, якому вдалось зрівняти рахунок. Радості не було меж.

Після бурхливого святкування герой поєдинку неквапливо повертався до своїх воріт. Гості ж, розуміючи, що от-от прозвучить фінальний свисток, сподівалися на диво і, швидко розігравши м'яч, спробували щастя дальнім ударом. Голкіпер в районі одинадцятиметрової позначки повернувся до центра поля і зрозумів, що м'яч вже летить в його сторону. Він почав задкувати, але в результаті не зміг відбити снаряд.

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