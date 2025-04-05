Ейбар зумів здобути нічию з Ов'єдо (1:1) у 34-му турі Сегунди завдяки своєму голкіперу.

Сегунда, 34-й тур

Ейбар – Ов'єдо – 1:1

Голи: Магунагоітія, 90+5 – Алемао, 64

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Ейбар бореться за можливість зіграти у плей-офф Сегунди за вихід до Ла Ліги. Ов'єдо є одним із прямих конкурентів "зброярів".

Екс-команда Андрія Луніна відкрила рахунок на 64 хвилині. Відзначитися вдалося Алемао. Утім, свою перевагу Ов'єдо не зумів втримати. На останніх секундах компенсованого часу голкіпер Ейбара Магунагоітія пішов у штрафний майданчик суперника, оскільки його команда заробила стандарт. Гіль навісив, а воротар переправ м'яч у сітку, врятувавши свою команду від поразки.

Ейбар наразі перебуває на 10 сходинці у турнірній таблиці з 46 балами. Ов'єдо має 55 очок і перебуває на п'ятому місці.

До слова, Андрій Лунін грав за Ов'єдо з січня по червень 2020 року.

️ | Gol de Magunagoitia en el último minuto para empatar el partido. ?



️ Eibar - Real Oviedo pic.twitter.com/cYvvThERxp — LaLiga News (@FootnewsENG) April 5, 2025

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