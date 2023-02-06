Один гравець Єні Малатьяспор загинув та ще один постраждав внаслідок руйнівного землетрусу в Туреччині.

Малатья є одним із десяти міст Туреччини, які сильно постраждали внаслідок потужних землетрусів. Воротар місцевої команди Єні Малатьяспор Ахмет Еюп Тюркаслан загинув під завалами, повідомляє Le Terrain.

Колишній гравець Челсі перебуває під завалами після землетрусу в Туреччині

Він перебував у будівлі, яку було зруйновано. При цьому дружину Ахмета вдалося врятувати.

Hurriyet повідомляє, що інший гравець Єні Малатьяспор – захисник Бариш Башдаш – також постраждав від землетрусу. Під час землетрусу він вистрибнув з другого поверху свого будинку і серйозно пошкодив ногу. Після інциденту його доправили до лікарні.