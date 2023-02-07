Гравець четвертого турецького дивізіону Танер Кахріман став другим футболістом, про смерть якого стало відомо унаслідок землетрусу.

Правого захисника Істіклалспора Танера Кахрімана доправили в лікарню, але він помер у палаті медичного закладу. Як інформує Hurriyet, медики зробили все можливе, щоб врятувати 25-річного гравця.

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Раніше Танер подавав великі надії, і навіть регулярно викликався до збірної Туреччини U-15. Але професійна кар'єра у нього не склалася: останнім часом Кахріман виступав за команду Істіклалспор з регіональної аматорської ліги (4-й турецький дивізіон).

Нагадаємо, що в понеділок, 6 лютого в Туреччині стався руйнівний землетрус магнітудою 7,7 балів за шкалою Ріхтера.