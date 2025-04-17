Воротар травмувався у грі третього туру Чемпіонської групи Першої ліги проти Агробізнеса (0:0). Микита Федотов проводив свій 50 матч за клуб ЮКСА, який загалом провів 51 поєдинок за всю свою історію. Воротар багато виручав, але після одного з найгостріших епізодів, де не дав Агробізнесу забити, травмувався, тож його замінив Чеботарьов. 24-річний голкіпер показав наслідки травми на своїй сторінці в Instagram.

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Микита Федотов є вихованцем Дніпра та Шахтаря. Варто відзначити, що після початку повномасштабного вторгнення футболіст приєднався до лав Збройних сил України.

У серпні 2022 року Федотов відновив кар'єру гравця та підписав контракт з іспанською Понферрадіною. Влітку 2023 року Федотов перейшов до ЮКСИ, за яку виступає досі.

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