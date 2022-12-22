Воротар, який відбив пенальті від Лєвандовскі на ЧС-2022, отримав контракт від клубу Серії А
Салернітана запропонувала воротареві збірної Мексики Гільєрмо Очоа вигідну угоду.
Голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа прилетів до Італії, де він пройде медичне обстеження та підпише контракт із Салернітаною. Про це повідомляє Sky Sport Italia.
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37-річний футболіст нещодавно завершив виступи на ЧС-2022, на якому відбив пенальті у виконанні Роберта Лєвандовскі.
Угода Очоа з клубом Америка закінчується 31 грудня, тому він може приєднатися до Салернітана у статусі вільного агента. Повідомляється, що воротар підпише контракт до 30 червня 2023 року.
Основним воротарем Салернітани на початку цього сезону був Луїджі Сепе.
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