Голкіпер збірної Мексики Гільєрмо Очоа прилетів до Італії, де він пройде медичне обстеження та підпише контракт із Салернітаною. Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Лєвандовскі не забив пенальті 37-річному Очоа: відеоогляд матчу ЧС-2022 Мексика – Польща

37-річний футболіст нещодавно завершив виступи на ЧС-2022, на якому відбив пенальті у виконанні Роберта Лєвандовскі.

Угода Очоа з клубом Америка закінчується 31 грудня, тому він може приєднатися до Салернітана у статусі вільного агента. Повідомляється, що воротар підпише контракт до 30 червня 2023 року.

Основним воротарем Салернітани на початку цього сезону був Луїджі Сепе.

Тренер Мексики зазнав образ після повернення з Катару, його помічник дав уболівальнику ляпаса