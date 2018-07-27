Воротар Вулверхемптона Ікеме завершив кар'єру через лейкемію

Голкіпер Вулверхемптона Карл Ікеме оголосив про завершення професійної кар'єри.

Голкіпер Вулверхемптона Карл Ікеме завершив кар'єру в 32 роки. Нігерієць в останній раз виходив на поле в травні минулого року. Через два місяці стало відомо, що у нього виявлено гострий лейкоз.

Манчестер Сіті прийняв пропозицію Вулверхемптона щодо Зінченка попри бажання гравця залишитись в клубі, – ЗМІ

У червні цього року Ікеме заявив, що у нього настала повна ремісія. Йому довелося пройти курс інтенсивної хіміотерапії. Незважаючи на поліпшення стану, воротар порадився з лікарями щодо можливого повернення в футбол. Саме після розмови з ними він і зважився на цей крок.

"Не можу більше ризикувати, повертаючись в футбол. Здоров'я залишається найголовнішим для мене. Дуже непросто зважитися на це, з огляду на те, що я пройшов у своїй футбольній кар'єрі. Але в перспективі розумієш, що твоє життя під загрозою, і це невелика ціна, яку повинен заплатити, щоб перебувати частіше зі своєю сім'єю", – цитує Ікеме офіційний сайт Вулверхемптона.