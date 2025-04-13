Сарагоса вирвала нічию у матчі проти Ейбара (2:2). Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Сегунда, 35-й тур

Сарагоса – Ейбар – 2:2

Голи: Амадор, 72, Пуссен, 90+3 – Йон, 30, 33

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Фантастичний камбек створила Сарагоса у матчі проти Ейбара. У першому таймі команда, яку очолив екс-гравець Атлетіко Габі, пропустила двічі. Дубль у свій актив записав Баутіста. Здавалося, що Ейбар втримає переможний рахунок, але Сарагоса увімкнулася під кінець гри.

Спочатку Амадор відіграв один м'яч, а вже від поразки рятував голкіпер. Гаєтан Пуссен пішов у штрафний майданчик суперника під час подачі кутового, і забив гол. У підсумку матч завершився з рахунком 2:2.

Сарагоса бореться за виживання і випереджає зону вильоту на 2 бали. А ось Ейбар перебуває на 12 місці з 47 очками.

До слова, у минулому турі Ейбар також врятувався від поразки на останніх хвилинах завдяки голу голкіпера.