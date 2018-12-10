Воротар Руха Дяченко завершив кар'єру – йому лише 24 роки

Голкіпер Руха Олександр Дяченко несподівано оголосив про завершення кар'єри.

24-річний воротар винниківського Руха Олександр Дяченко після чергової травми вирішив повісити рукавиці на цвях, повідомляє офіційний сайт клубу.

Коман може завершити кар'єру в 22 роки

"Відверто кажучи, я давно роздумав над тим, щоб завершити футбольну кар’єру. А після того, як на тренуванні невдало впав і зламав ногу, то зрозумів, що остаточно настав час змін. Це вже п’ятий мій перелом на лівій нозі. Гадаю це був знак.

Футбол, а відтак життя в Україні змінилося. В мене вже є дитина, і про неї потрібно думати. Я вирішив розвиватися в іншому напрямку, буду тепер займатися будівельним бізнесом", – прокоментував ситуацію сам Дяченко.

Після 16-ти турів Рух знаходиться на 13-й сходинці у турнірній таблиці Першої ліги.

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