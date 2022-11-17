Після матчу з Осером Серхіо Ріко виявив злодія у власному домі.

Після матчу з Осером (5:0) воротар ПСЖ Серхіо Ріко застав грабіжника у власному домі. Про це повідомляє Le Pasisien.

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Повідомляється, що спроба Ріко зловити злодія не мала успіху.

Грабіжникові вдалося втекти, але він залишив на місці злочину власні речі – зокрема особисту сумку. Ріко викликав поліцію, і представники органів правопорядку зібрали сліди ДНК із кинутої сумки.

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