Латиноамериканські воротарі часто заграються і вигадують проблеми на свою голову.

Лукас Ойос, голкіпер Велес Сарсфілд, приголомшив серією фейлів у матчі чемпіонату Аргентини проти Годой Крус.

Дикий фейл голкіперки у відеоогляді чвертьфіналу жіночого Євро Німеччина – Австрія – 2:0

На 3-й хвилині зустрічі господарі погано виконали штрафний, і м'яч спокійно прикотився до ніг воротаря. 33-річний Ойос незграбними діями ледь не випустив його за лицьову лінію, після чого почав панічно хапати руками. Страж воріт Велеса робив це так довго, що П'єр Барріос встиг "виколупати" м'яч і в підкаті забити гол.

El que arrancó bien la noche es el arquero de Vélez. Ay, cómo te amo fútbol argentino. pic.twitter.com/Z4PYLaRPKn — Garcia Bassino (@garciabassino) July 29, 2022

Ойос примудрився ще й заробити жовту картку за суперечки з арбітром. Партнери частково виправили помилку кіпера, звівши матч до нічиєї 1:1.

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