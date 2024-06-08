Воротарю Уніона Сент-Жілуаз і збірної Люксембургу Антоні Морісу довелося пропустити весілля брата, щоб зіграти в контрольному матчі проти збірної Бельгії, суперника збірної України на Євро-2024. Про це інформує Het Laatste Nieuws.

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Ця зустріч буде зіграна сьогодні, 8 червня і розпочнеться о 21:00 за київським часом. Моріс проведе свій 65-й міжнародний матч за Люксембург проти команди "рідної" країни – він народився в Бельгії. "Страшний вибір. На стадіоні будуть присутні тільки моя дружина і діти. Решта членів сім'ї підуть на весілля", – зазначив воротар.

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