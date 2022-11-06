У матчі Мессіна – Монтеросі 26-річний польський воротар записав до свого активу один із голів. Лєвандовскі виконав штрафний удар, а м'яч вдарився об газон і перелетів голкіпера Монтеросі. Сталося це посеред першого тайму – на 33-й хвилині.

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Цей гол допоміг сицилійцям перемогти. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь Мессіни. Свого часу ця команда виступала навіть у Серії А, а зараз грає у третьому дивізіоні Італії. Навіть там справи йдуть не дуже – попри перемогу, Мессіна посідає передостаннє місце, маючи 10 очок.